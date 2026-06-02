Aprovecha el último día del Hot Sale 2026. En el cierre de esta temporada de promociones, Liverpool cuenta con una de las rebajas más atractivas en el mercado de tecnología: el Motorola Edge 60 Pro tiene un descuento de 6 mil pesos.
Se trata de uno de los celulares de gama alta más codiciados por su excelente espacio de almacenamiento, fotografía y video.
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Motorola Edge 60 Pro precio
El dispositivo se encuentra disponible con un descuento de hasta el 40%, al pasar de $14,999 a $8,999.90.
La promoción está disponible en tres colores: Shadow, Cobalto y Uva, opciones que buscan adaptarse a diferentes estilos y preferencias. Puedes conseguir la oferta aquí.
Motorola Edge 60 Pro características
El Motorola Edge 60 Pro es un smartphone de gama alta que destaca por su gran autonomía, excelente sistema de cámaras y diseño premium con certificación de durabilidad.
- Pantalla: 6.67″ pOLED cuádruple curva, resolución 1.5K (2712 x 1220 píxeles), tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de hasta 4,500 nits.
- Procesador: MediaTek Dimensity 8350 Extreme.
- RAM y almacenamiento: Hasta 12 GB de RAM LPDDR5X y hasta 512 GB de almacenamiento interno.
- Cámaras traseras: Sistema triple con sensor principal Sony LYTIA de 50 MP (con estabilización óptica OIS), un ultra gran angular de 50 MP y un telefoto de 10 MP con zoom óptico de 3x.
- Cámara frontal: 50 MP para selfies de alta calidad.
- Batería y carga: Capacidad masiva de 6000 mAh, carga rápida TurboPower de 90W, carga inalámbrica de 15W y carga reversible con cable.
- Sistema operativo: Android 15.
- Diseño y resistencia: Grado de protección IP68/IP69 contra polvo y agua, y certificación militar MIL-STD-810H. Incluye altavoces estéreo con Dolby Atmos.
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