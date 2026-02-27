Diferencias entre autismo y el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)

El TDAH es una condición a nivel del neurodesarrollo que dificulta que los niños se concentren, pongan atención, permanezcan sentados y controlen su impulsividad.

Mientras que en el autismo hay una gama de condiciones del desarrollo neurológico que causan problemas con las habilidades sociales, la comunicación y el pensamiento. Además, los comportamientos repetitivos son parte del trastorno del espectro autista.