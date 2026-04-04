Liverpool remata el HONOR 400: 512GB, cámara de 200MP, funciones IA y audífonos de regalo

¡Oportunidad única! Liverpool lanzó una oferta especial para el HONOR 400, posicionándolo como una de las opciones más atractivas para quienes buscan buena capacidad de almacenamiento y rendimiento premium sin vaciar la cuenta bancaria.

El HONOR 400 está disponible en dos colores: dorado y negro, opciones que buscan adaptarse a distintos estilos y preferencias.

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HONOR 400 precio

El dispositivo, que habitualmente se comercializa por $12,999, tiene un descuento que sitúa su precio en $10,399. Además del precio rebajado, la tienda ofrece la posibilidad de adquirir el dispositivo hasta a 20 meses sin intereses, con pagos mensuales de aproximadamente $649.95, facilitando el acceso a este modelo de gama media-alta.

Como valor agregado, la compra incluye audífonos de diadema inalámbricos sin costo adicional, lo que incrementa el atractivo de la promoción para los usuarios interesados en una experiencia completa de entretenimiento y conectividad.

La oferta ya se encuentra disponible a través del sitio web de Liverpool, puedes dar click aquí para obtenerla.

HONOR 400 características

El HONOR 400 es un smartphone de gama media-alta lanzado en 2025 que destaca por su pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas (2736 x 1264) con gran nitidez y su potente cámara principal de 200 MP. Cuenta con una batería de hasta 6000 mAh, carga rápida de 66W o 80W, 12GB de RAM, 512GB de almacenamiento y Android 15 con funciones IA.



Pantalla: AMOLED de 6.55 pulgadas con resolución 1.5K, alta frecuencia de actualización de 120Hz y excelente brillo.

Cámaras: Principal: 200 MP (f/1.9) con OIS para fotos de ultra alta resolución. Ultra Gran Angular/Macro: 12 MP (f/2.2). Frontal: 50 MP (f/2.0).

Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, con 12GB de RAM + 12GB de RAM Turbo, lo que garantiza fluidez en multitarea.

Batería y carga: Batería de gran capacidad de 6000 mAh (en modelos seleccionados) con tecnología de silicio-carbono y carga rápida de 80W SuperCharge.

Sistema Operativo: MagicOS 9.0 basado en Android 15, con funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Diseño: Construcción ligera y delgada, con opciones de vidrio en la parte trasera.

Conectividad: Soporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y NFC.

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