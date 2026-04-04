Rematan iPhone 128 GB en color verde por menos de 5,400 pesos en Amazon México

Amazon México lanza una nueva oferta del iPhone 13 en color verde de 128 GB, reacondicionado y en excelentes condiciones por solo $5,379.96 pesos con envío gratis a varias regiones del país.

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¿Qué iPhone es el de oferta?

Aunque es un modelo del 2021, es un equipo de alto rendimiento gracias a las actualizaciones del sistema operativo iOS. El iPhone 13 ofrece una excelente relación calidad-precio.

¿Qué significa "reacondicionado"?

Un producto reacondicionado es restaurado profesionalmente; inspeccionado, limpiado y reacondicionado para garantizar su correcto funcionamiento. Este equipo en específico no presenta daños visibles y cumple con altos estándares, aunque no cuenta con la certificación directa de Apple.

Características y especificaciones

El iPhone 13 destaca por su equilibrio entre potencia y calidad:



Pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas

Chip A15 Bionic de alto rendimiento

Sistema de doble cámara de 12 MP con grabación de video 4K

Hasta 19 horas de duración de la batería

Resistencia al agua IP68

Compatibilidad con 5G y Face ID

Estas características lo convierten en un dispositivo competitivo incluso en 2026.

Garantía y protección

La compra de este iPhone incluye soporte del vendedor de Amazon y:



Devoluciones gratuitas hasta 90 días

Garantía Amazon Renewed

Cobertura integral de la A a la Z

Garantía opcional de 2 años contra daños

Con las condiciones de la compra, se reduce el riesgo asociado a la compra de un iPhone reacondicionado.

¿Vale la pena comprarlo?

Para quienes buscan ahorrar, esta oferta es atractiva:



Precio inferior a 6,000 pesos

Excelente rendimiento para apps y juegos

Cámara de alta calidad

Actualizaciones de software frecuentes

Los usuarios aprecian su rendimiento y diseño, además de que su calificación promedio supera las 4 estrellas, lo que garantiza su calidad.

¿Dónde comprarlo?

El dispositivo está disponible en Amazon México a través del programa Renewed. Puedes comprarlo en línea con entrega a domicilio y la opción de agregar accesorios o seguro:



Esta oferta es limitada y está sujeta a disponibilidad de stock, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad y los tiempos de entrega antes de finalizar tu compra.