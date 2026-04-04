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Rematan iPhone 128 GB en color verde por menos de 5,400 pesos en Amazon México

Amazon baja de precio un iPhone de 128 GB de color verde, con chip A15 y cámara 4K que incluye garantía, envío gratis, opción de seguro y devolución sin costo.

iPhone
Amazon lanza una oferta atractiva del iPhone de Apple de 128 GB de color verde reacondicionado por solo 5,379.96 pesos.|Amazon México

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Amazon México lanza una nueva oferta del iPhone 13 en color verde de 128 GB, reacondicionado y en excelentes condiciones por solo $5,379.96 pesos con envío gratis a varias regiones del país.

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¿Qué iPhone es el de oferta?

Aunque es un modelo del 2021, es un equipo de alto rendimiento gracias a las actualizaciones del sistema operativo iOS. El iPhone 13 ofrece una excelente relación calidad-precio.

¿Qué significa "reacondicionado"?

Un producto reacondicionado es restaurado profesionalmente; inspeccionado, limpiado y reacondicionado para garantizar su correcto funcionamiento. Este equipo en específico no presenta daños visibles y cumple con altos estándares, aunque no cuenta con la certificación directa de Apple.

Características y especificaciones

El iPhone 13 destaca por su equilibrio entre potencia y calidad:

  • Pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas
  • Chip A15 Bionic de alto rendimiento
  • Sistema de doble cámara de 12 MP con grabación de video 4K
  • Hasta 19 horas de duración de la batería
  • Resistencia al agua IP68
  • Compatibilidad con 5G y Face ID

Estas características lo convierten en un dispositivo competitivo incluso en 2026.

Garantía y protección

La compra de este iPhone incluye soporte del vendedor de Amazon y:

  • Devoluciones gratuitas hasta 90 días
  • Garantía Amazon Renewed
  • Cobertura integral de la A a la Z
  • Garantía opcional de 2 años contra daños

Con las condiciones de la compra, se reduce el riesgo asociado a la compra de un iPhone reacondicionado.

¿Vale la pena comprarlo?

Para quienes buscan ahorrar, esta oferta es atractiva:

  • Precio inferior a 6,000 pesos
  • Excelente rendimiento para apps y juegos
  • Cámara de alta calidad
  • Actualizaciones de software frecuentes

Los usuarios aprecian su rendimiento y diseño, además de que su calificación promedio supera las 4 estrellas, lo que garantiza su calidad.

¿Dónde comprarlo?

El dispositivo está disponible en Amazon México a través del programa Renewed. Puedes comprarlo en línea con entrega a domicilio y la opción de agregar accesorios o seguro:

Esta oferta es limitada y está sujeta a disponibilidad de stock, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad y los tiempos de entrega antes de finalizar tu compra.

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