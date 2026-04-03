Liverpool remata el Motorola Edge 50 de 512GB, cámara de 50MP y a meses sin intereses

¡Estrena celular en Semana Santa 2026! Liverpool sorprendió a los consumidores con una atractiva oferta en uno de los smartphones más destacados de gama media-alta: el Motorola Edge 50 con 512GB de almacenamiento y cámara principal de 50 megapíxeles.

El Motorola Edge 50 destaca por su pantalla pOLED de 6.7 pulgadas, diseño moderno y buen rendimiento en fotografía, características que lo posicionan como una opción competitiva dentro de su segmento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Motorola Edge 50 precio

El dispositivo, que originalmente tenía un precio de 9,075 pesos, ahora puede adquirirse por solo 5,978 pesos, lo que representa un descuento significativo de más de 3 mil pesos.

La promoción incluye pagos a meses sin intereses: hasta 6 meses a $996.33 mensuales, ideal para renovar tu smartphone sin romper el bolsillo. Disponible en atractivos colores gris, verde y naranja, este modelo destaca por su rendimiento premium y fotografía nítida. En este enlace puedes adquirir la promoción.

Motorola Edge 50 características

El Motorola Edge 50 es un smartphone gama media-alta enfocado en diseño y fotografía, destacado por su perfil ultradelgado (7.79 mm), certificación militar MIL-STD-810H y resistencia al agua IP68. Cuenta con una pantalla pOLED curva de 6.7" a 120Hz, procesador Snapdragon 7 Gen 1, 12GB de RAM, 256/512GB de almacenamiento y carga rápida de 68W.



Pantalla: 6.7 pulgadas pOLED curva, resolución 1.5K (1220 X 2712px), 120Hz, brillo pico 1600 nits, protección Gorilla Glass 5.

Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (Accelerated Edition), 12GB RAM LPDDR4X y 256GB o 512GB de almacenamiento interno (sin MicroSD).

Cámaras: Trasera Triple: Principal de 50 MP (OIS), Telefoto de 10 MP (zoom óptico 3x, OIS) y Ultra gran angular de 13 MP. Frontal: 32 MP.

Batería y carga: 5000 mAh con carga rápida TurboPower de 68W y carga inalámbrica de 15W.

Diseño y resistencia: Certificación IP68 (inmersión en agua) y certificación militar MIL-STD-810H. Parte trasera de cuero vegano/gamuza.

Software y conectividad: Android 14, 5G, Bluetooth 5.2, NFC, parlantes estéreo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.