Día del Taco: Taquerías con reconocimiento de la Guía Michelin

Este 31 de marzo es el Día Mundial del Taco una de las comidas más famosas de México y en la CDMX casi en cada esquina hay un puesto donde puedes deleitar tu paladar y para celebrarlo, te compartimos las taquerías con reconocimiento de la Guía Michelin.

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Taquerías de CDMX con Guía Michelin

Los puestos callejeros de tacos surgieron en el siglo XVIII y poco a poco fueron estableciéndose hasta como las conocemos hoy. Hay una gran variedad de tacos como carnitas, de canasta, pastor, guisados y más. Estas son las taquerías que forman parte de la Guía Michelin.

Cariñito tacos

Venden tacos como el Issan que es de pork belly cocinado por 15 horas y sazonado con especias del noreste de Tailandia. El lugar se encuentra ubicado en Guanajuato 53, Roma Norte y abren de lunes a sábado de 13:00 a 22:00 horas y domingo de 13:00 a 20:00 horas.

Tacos Charly

Hay tacos de suadero, pastor, cabeza, sesos y lengua, bistec, costilla, pollo, chuleta y longaniza y están en Avenida San Fernando 201, Toriello Guerra en Tlalpan. Abren de lunes a sábado de 15:00 a 23:00 horas.

Tacos Hola El Güero

Tienen tacos de guisado con relleno de carne o vegetarianos y los puedes acompañar con huevo cocido, frijoles, guacamole y queso. Se ubican en Ámsterdam 135, Hipódromo, Cuauhtémoc con horario de lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas y sábado de 09:00 a 19:00 horas.

Los Alexis

Es una taquería norteña donde podrás disfrutar de tacos de asada y taurinos de manera de volcanes o costras. Se encuentran en C. de Chiapas 46 en la colonia Roma Norte. Abren de martes a sábado de 14:00 a 23:00 horas y domingo de 12:00 a 18:00 horas.

El Jarocho

Se ha ganado la popularidad por sus tacos de guisados pues cuenta con más de 25 opciones. Están en Tapachula 94 en la colonia Roma Norte. Abren todos los días de las 09:00 a las 19:00 horas.

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