Roban 12 toneladas de KitKat edición carreras y nadie sabe dónde están

Roban más de 12 toneladas de chocolates KitKat en Italia cuyo destino era Polonia; el incidente, ocurrido el pasado 26 de marzo, fue confirmado por la propia empresa a través de un comunicado. En el reporte detallaron que un camión transportaba más de 413 mil barritas procedentes de una fábrica en el centro de La Bota.

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Lo que desconcertó a todos en redes sociales fue el lote hurtado, una edición especial y significativa justo antes de Semana Santa.

¿Qué pasó exactamente?

El camión que transportaba los KitKat desapareció sin dejar rastro durante su trayecto por Europa. Ni el vehículo ni la mercancía fueron recuperados hasta la fecha y el robo se llevó a cabo sin violencia, por lo que no hubo heridos.

Este tipo de delito logístico es cada vez más complejo. Las empresas se enfrentan a redes organizadas que buscan productos de alto valor y fácil reventa. Este caso subraya la necesidad de reforzar la seguridad en las rutas comerciales.

¿Qué tipo de chocolates eran?

Los productos robados pertenecen a la nueva gama KitKat Formula One. Estas barritas, con forma de coches de carreras, son el resultado de una colaboración con la Fórmula 1, pero conservan la clásica oblea recubierta de chocolate.

¿Habrá escasez en las tiendas?

Nestlé advirtió que este robo podría provocar escasez de KitKat en algunas tiendas, pues el envío estaba destinado a los distribuidores y su ausencia interrumpe la cadena de suministro.

Durante los periodos de mayor demanda, como Semana Santa, esta aumenta considerablemente y una posible escasez podría influir en los precios y la disponibilidad, afectando directamente a los consumidores. Sin embargo no han confirmado ningún aumento.

¿Qué dice Nestlé y qué pasará ahora?

La compañía confirmó el incidente con un toque de ironía, al tiempo que advirtió de un aumento de los robos relacionados con la logística. Subrayó que cada barrita tiene un código de lote que permite su trazabilidad, pues este código facilita la identificación de productos robados en caso de que aparezcan en el mercado negro.

Las autoridades continúan la investigación, mientras que la empresa refuerza sus medidas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro.