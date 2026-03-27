Costco lanza su cuponera de primavera con descuentos de hasta $10,000: esta es la fecha límite

Un ahorro de $10,000 pesos en una lavadora o en una pantalla para exteriores. Así arrancan los Descuentos de Primavera de Costco México, la promoción que busca renovar tu hogar justo cuando sube el termómetro.

La campaña, vigente del 23 de marzo al 12 de abril de 2026, apuesta por tres frentes: tecnología, vida al aire libre y despensa. Los socios pueden encontrar descuentos tanto en sucursales físicas como en costco.com.mx y la app móvil, con la opción de pagar hasta en 12 meses sin intereses.

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¿Qué productos de Costco tienen los mejores descuentos esta primavera?

Los ahorros más contundentes en el entretenimiento: la pantalla Sylvox de 65 pulgadas 4K, diseñada para exteriores y también con $10,000 de rebaja.

Si lo tuyo es el jardín, los sets de muebles de patio y camastros registran reducciones escalonadas que pueden alcanzar ese mismo monto. Y para los gamers, el reproductor remoto PlayStation Portal para PS5 se puede llevar con $1,600 menos.

Aquí otros artículos que valen la pena checar:



Asador de cerámica Pit Boss: $3,000 de descuento directo.

Refrigerador Hisense de 15 pies: ahorro de $1,500.

Pantalla Sharp Roku TV 60" UHD 4K: $1,200 menos.

Audífonos Sennheiser Momentum Wireless 4: bono de $2,500.

Protectores solares (Isdin, Nivea, Eclipsol): entre 15% y 25% de descuento.

El enfoque de la promoción responde a una lógica estacional: con el calor en puerta, los mexicanos buscan equipar terrazas, preparar reuniones al aire libre y protegerse del sol. Por eso, la selección de productos no es casual.

Descuentos de primavera en Costco.|Costco

Cómo aprovechar las promociones de Costco sin salir de casa

La venta omnicanal es clave esta temporada. Si prefieres evitar filas, la plataforma costco.com.mx y la aplicación móvil muestran el inventario en tiempo real. Eso sí: los artículos de alto valor como tecnología y línea blanca suelen agotarse en los primeros días.

Los socios con Membresía Ejecutiva suman bonificaciones extra en productos seleccionados. Además, las tarjetas de crédito participantes permiten diferir compras hasta en 12 meses sin intereses, una opción que aligera el golpe al presupuesto familiar.

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