Con seis mil pesos de descuento, Walmart remata la pantalla LG 55 de pulgadas 4K Ultra HD QNED

En un movimiento que ha captado la atención de los entusiastas de la tecnología y el entretenimiento en casa, Walmart anunció una rebaja significativa en uno de los modelos más buscados de LG: la pantalla Smart TV QNED de 55 pulgadas 4K Ultra HD.

El descuento es superior a los 6 mil pesos y está dirigida a los consumidores que buscan renovar su televisor con opciones de financiamiento. En adn Noticias te proporcionamos todos los detalles para que aproveches y renueves tu equipo.

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Pantalla LG 55 pulgadas precio

El televisor, de 55 pulgadas con resolución 4K Ultra HD y tecnología QNED, tiene actualmente un precio promocional de $12,990 pesos, una reducción significativa frente a su costo original de $18,999 pesos, lo que representa un ahorro total de $6,009 pesos para los consumidores.

Además del descuento directo, la tienda ofrece facilidades de pago de hasta 24 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de $541.25 pesos, lo que facilita el acceso a este tipo de dispositivos de última generación sin afectar de manera inmediata el presupuesto familiar.

Entre las condiciones de compra, destaca también una política de devolución de hasta 30 días después de recibido el producto, brindando mayor confianza a los compradores en caso de no quedar satisfechos con su adquisición.

Puedes conseguir la oferta aquí.

Pantalla LG 55 pulgadas características

Tecnología QNED: Utiliza una combinación de puntos cuánticos y filtrado NanoCell para una precisión de color excepcional.

Resolución: 4K Ultra HD (3,840 X 2,160)

Tasa de Refresco: 120Hz nativos, lo que permite un movimiento fluido en deportes y juegos.

Procesador: AI Processor 4K, que optimiza automáticamente la imagen y el sonido mediante aprendizaje profundo.

Retroiluminación: Tipo Edge LED con Advanced Local Dimming para mejorar el contraste y reducir el efecto de halo.

Formatos HDR: Compatible con HDR10 y HLG, además de contar con el FILMMAKER MODE™ para ver películas tal como las concibió el director.

Funciones smart y conectividad



Sistema Operativo: webOS 24, con el programa Re:New que garantiza actualizaciones del sistema durante 5 años (hasta 2028).

Inteligencia Artificial: Incluye ThinQ AI, compatible con Amazon Alexa, Apple AirPlay 2 y Google Chromecast integrado.

Control Remoto: Incluye el Magic Remote con puntero y control de voz.

Puertos: 4 entradas HDMI (soporta 4K @ 120Hz, eARC, VRR y ALLM en los puertos compatibles). 2 puertos USB. Conectividad Wi-Fi y Bluetooth 5.3.

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