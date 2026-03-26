El Silencio de la Reina de Arena: La Almeja Chocolata en la Encrucijada

En el corazón de Polanco, el restaurante La Docena se convirtió recientemente en el epicentro de una conversación urgente. Bajo la convocatoria del chef Tomás Bermúdez, un grupo de expertos, académicos y figuras clave de la industria se reunió para analizar el destino de uno de los tesoros más preciados del litoral mexicano: la almeja chocolata.

El diagnóstico, presentado por voces autorizadas como Pablo Ferrer (Sargazo) y Ezequiel Hernández (Jamat), fue contundente: la chocolata está perdiendo la batalla contra el consumo desmedido y la falta de regulación efectiva.

La veda de Loreto: ¿Solución o espejismo?

Desde el 1 de enero de 2026, Conapesca instauró una veda en el área de Loreto, Baja California Sur. Aunque la medida generó una confusión inicial en el sector —muchos creyeron que la restricción abarcaba todo el estado—, la realidad es que el resto de las costas permanecen abiertas. Sin embargo, para Ferrer y Hernández, esta veda focalizada es apenas un síntoma de un problema sistémico.

La estadística es alarmante: lo que antes era el quinto o sexto producto del mar más vendido en México ha visto su oferta reducida en un 40%. Pero el dato más revelador no está en la cantidad, sino en la báscula.

"Hace unos años, una docena de almejas chocolatas pesaba entre 4 y 4.5 kilogramos; hoy, esa misma docena apenas alcanza el kilo", señalaron los expertos.

Este enanismo biológico es el grito de auxilio de una especie que no está alcanzando su madurez reproductiva antes de llegar a la mesa. En destinos como Ixtapa Zihuatanejo, donde su consumo es tradicional y masivo, las tallas grandes son ya un recuerdo de nostalgia gastronómica.

El fantasma de la Garra de León

El conversatorio no solo fue una exposición de datos, sino un llamado a la conciencia ética del gremio. Se evocaron los nombres de la almeja Pismo, la León y la Concha Nácar, especies que, tras décadas de sobreexplotación, no han logrado recuperarse. El caso más dramático es el de la Garra de León, que hace apenas 20 años era común en los menús y hoy es prácticamente un fantasma en el mercado.

La propuesta de los especialistas es radical pero necesaria: la industria gastronómica debe abstenerse de pedir almeja chocolata. Se estima que lo ideal sería permitir un descanso de tres o cuatro ciclos reproductivos, aunque con pragmatismo se espera que, al menos, se respeten dos para evitar el colapso.

Pescadores, academia y el futuro del plato

El debate también puso sobre la mesa la realidad social. Los pescadores, quienes dependen del día a día para su sustento, se enfrentan a la presión de la pesca ilegal y a una falta de alternativas económicas que les permitan priorizar la conservación sobre la supervivencia.

La conclusión del encuentro fue unánime: la salvación de la biodiversidad marina de México —un país privilegiado con las cuatro almejas "de pie" más importantes: nácar, pismo, garra de león y chocolata— depende de una alianza tripartita. Academia, productores y autoridades deben caminar de la mano con los chefs para educar al comensal.

La jornada cerró con una degustación que sirvió como recordatorio de lo que está en juego. Cada platillo elaborado con estas variedades no fue solo una muestra de técnica culinaria, sino un manifiesto de la riqueza que estamos obligados a proteger. Si queremos seguir disfrutando de la majestuosidad de nuestras costas en la mesa, el primer ingrediente de la receta deberá ser, invariablemente, la responsabilidad.

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