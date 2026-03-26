Con 47% de descuento: Home Depot remata esta pantalla JVC QLED de 75 pulgadas a 12 MSI

Más de 10 mil pesos de descuento en una pantalla de 75 pulgadas. Home Depot activó una oferta para el Smart TV JVC modelo SI75QRF, con tecnología QLED y sistema Roku integrado: pasó de $21,999 a $11,597 MXN. El ahorro es de $10,402 pesos, pero ojo: se trata de un producto por tiempo limitado con inventario reducido en línea.

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¿Qué ofrece el QLED de 75 pulgadas que justifica el descuento?

La tecnología QLED (Quantum Dot) no es novedad, pero aplicarla a un formato de 75 pulgadas y a este precio cambia la ecuación para el consumidor mexicano. La resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles) garantiza nitidez incluso si te sientas lejos del televisor, mientras que el diseño frameless elimina bordes para que la imagen ocupe casi todo tu campo visual.

La tecnología Clear Panel marca la diferencia en salas con mucha luz natural. Absorbe reflejos molestos sin necesidad de apagar cortinas o ajustar lámparas. Algo que agradecerás durante las mañanas de fin de semana o las tardes soleadas.

El paquete técnico se completa con elementos que resuelven necesidades cotidianas:



Sistema Roku TV nativo: Accede a Netflix, Disney+, YouTube y HBO Max sin comprar dispositivos extra ni lidiar con configuraciones complejas.

Accede a Netflix, Disney+, YouTube y HBO Max sin comprar dispositivos extra ni lidiar con configuraciones complejas. Sonido Dolby Audio: Experiencia envolvente que reduce la necesidad de invertir inmediatamente en una barra de sonido.

Experiencia envolvente que reduce la necesidad de invertir inmediatamente en una barra de sonido. Conectividad versátil: Puertos HDMI y USB para conectar consolas de nueva generación, reproductores o memorias con contenido local.

Puertos HDMI y USB para conectar consolas de nueva generación, reproductores o memorias con contenido local. Dimensiones pensadas para hogares mexicanos: 166.7 cm de ancho con soporte, un tamaño que encaja en salas medianas y grandes sin saturar el espacio.

Pantalla jvc 75" smart tv qled 4k, en The Home Depot.|The Home Depot.

Cómo aprovechar la oferta del QLED en Home Depot sin complicaciones

Comprar no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Home Depot divide el pago en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes, lo que deja abonos mensuales de $966.42 MXN. Si prefieres evitar el crédito, puedes liquidar en efectivo en OXXO o en caja de tienda, o usar PayPal y Mercado Pago desde la app.

El envío a domicilio corre por cuenta de la tienda en compras mayores a $799 pesos dentro de la zona de cobertura local. ¿Te urge más? La opción Click & Collect te permite recoger tu pantalla en sucursal sin costo adicional y sin esperar al repartidor.

La garantía está respaldada tanto por el fabricante como por la cadena de retail, un detalle que da tranquilidad cuando se invierte en electrónicos de alto valor.