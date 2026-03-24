La nueva Apple Store de México; esto sabemos del proyecto que estaría en el sur de CDMX

El rumor en Internet sobre una nueva Apple Store en México crece y despierta interés entre los fanáticos de la marca. Un reporte difundido el pasado 23 de marzo por el sitio especializado "MacRumors" señaló que "la manzanita" podría abrir su tercera tienda oficial, esta vez al sur de la CDM.

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Aunque no existe confirmación oficial, la noticia surgió tras la aparición temporal de una página de la inmobiliaria Allux, donde Apple figuraba como futuro inquilino del complejo Mítikah. El dato fue eliminado poco después, lo que incrementó la expectativa.

¿Qué se sabe de la nueva Apple Store?

Apple suele mantener en secreto sus movimientos, por lo que la aparición del dato sugiere planes avanzados y sin estar definidos. El registro encontrado, listaba a Apple dentro de Mítikah, y aunque la filtración fue breve, fue suficiente para generar la conversación en medios de nicho.

¿En dónde estará la nueva Apple Store?

Todo indica que la tienda se ubicaría en Mítikah, en avenida Río Churubusco 601, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. La posible tienda formaría parte de una expansión del centro comercial.

¿Cuántas Apple Store hay en México?

Actualmente existen solo dos tiendas oficiales:



Apple Vía Santa Fe (2016) en Cuajimalpa

Apple Antara (2019) en Miguel Hidalgo

¿Por qué no hay confirmación oficial?

Apple sigue una política estricta de confidencialidad, por lo que la empresa evita revelar planes hasta etapas finales de desarrollo. También existe la posibilidad de un error en la publicación. Sin embargo, el respaldo de Allux como desarrollador da mayor credibilidad al rumor.

¿Cuándo podría abrir la nueva Apple Store?

Por ahora no hay fecha confirmada, pero se manejan escenarios:



Apertura ligada a la fase 2 de Mítikah

Anuncio oficial en meses próximos

Cambios de plan según estrategia de Apple

De concretarse, los usuarios tendrían acceso a:



Soporte técnico Genius Bar

Talleres Today at Apple

Lanzamientos y eventos exclusivos

Aunque la expectativa crece, todo sigue en fase de rumor sólido.