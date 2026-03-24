Lo que pasa en tu cerebro cuando hablas solo; la Psicología revela que no es una señal de locura

Durante años, hablar en voz alta sin tener a alguien enfrente fue visto como una conducta extraña; sin embargo, investigaciones recientes en psicología cognitiva están cambiando esa percepción: dialogar con uno mismo no solo es normal, también puede ser una herramienta útil para mejorar la memoria, regular emociones y tomar decisiones.

El psicólogo Gary Lupyan, profesor en la Universidad de Wisconsin-Madison, ha explicado que hablar solo cumple una función clave en el pensamiento humano.

En declaraciones retomadas por la BBC, sostiene que este hábito permite reforzar procesos mentales y actuar como una especie de “guía interna”.

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¿Por qué hablar solo mejora la memoria y la concentración?

Desde el punto de vista neurológico, verbalizar pensamientos activa distintos sistemas del cerebro al mismo tiempo: lenguaje, memoria auditiva y control ejecutivo. Esto significa que cuando una persona repite en voz alta tareas pendientes o instrucciones, está fortaleciendo la retención de información.

Investigaciones de universidades como la Universidad de Chicago han encontrado que nombrar objetos en voz alta ayuda a identificarlos más rápido, ya que el lenguaje potencia la atención visual. En otras palabras, decir lo que buscamos o pensamos facilita que el cerebro lo procese con mayor claridad.

Además, este recurso puede ser especialmente útil en actividades cotidianas: desde organizar el día hasta resolver problemas complejos, ya que convierte pensamientos abstractos en algo más concreto y estructurado.

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Hablar en tercera persona: una técnica para reducir el estrés

Otro hallazgo relevante es el impacto emocional de cómo nos hablamos. Estudios publicados por la Harvard Business Review sugieren que usar la tercera persona —por ejemplo, decir “puedes hacerlo” en lugar de “puedo hacerlo”— crea una distancia psicológica que ayuda a manejar mejor el estrés.

Este fenómeno, conocido como “distanciamiento cognitivo”, permite observar los problemas con mayor objetividad. Investigadores de la Universidad de Michigan han documentado que esta práctica puede reducir la ansiedad y mejorar la regulación emocional en momentos de presión.

Una herramienta para tomar mejores decisiones, según la psicología

Hablar en voz alta también funciona como una forma de “pensamiento visible”. Al escuchar nuestras propias ideas, es más fácil detectar errores, contradicciones o prioridades mal definidas.

En contextos de toma de decisiones, esta práctica permite ordenar opciones y evaluar escenarios de manera más clara. Lejos de ser un signo de inestabilidad, especialistas coinciden en que es una estrategia cognitiva que puede fortalecer habilidades clave como la planificación y el autocontrol.



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