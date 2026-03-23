Muere Leonid Radvinsky, el cerebro detrás de OnlyFans; la millonaria fortuna que acumuló

Leonid Radvinsky, el hombre detrás del éxito de OnlyFans, murió a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer, dejando tras de sí un imperio millonario construido a partir de una de las plataformas más rentables de la última década.

La noticia ha generado impacto global no solo por su edad, sino por la enorme fortuna que acumuló y el papel clave que jugó en transformar la economía digital del contenido para adultos y creadores independientes.

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¿De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans?

De acuerdo con un comunicado difundido por OnlyFans, Leonid Radvinsky falleció luego de enfrentar durante varios años un cáncer, enfermedad que deterioró su salud de forma progresiva.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, señaló un portavoz de la empresa.

Aunque el director y accionista mayoritario de OnlyFans siempre mantuvo un perfil extremadamente bajo, fuentes cercanas confirmaron que su lucha contra esta enfermedad fue privada, coherente con su estilo reservado frente a los medios.

Su muerte ocurre en un momento en el que OnlyFans se mantiene como una de las plataformas más lucrativas del mundo, especialmente tras el auge que tuvo durante la pandemia, cuando millones de creadores encontraron en este sitio una fuente de ingresos.

"Leonid Radvinsky":

Porque informan que falleció a sus 43 años pic.twitter.com/V0fq8njZlM — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 23, 2026

¿Quién era Leonid Radvinsky?

Leonid Radvinsky fue un empresario tecnológico originario de Ucrania y nacionalizado estadounidense, conocido por adquirir OnlyFans en 2018 a través de su empresa matriz. Bajo su liderazgo, la plataforma pasó de ser un sitio relativamente desconocido a convertirse en un gigante global del contenido por suscripción.

El modelo de negocio fue simple pero revolucionario: permitir que los creadores monetizaran contenido exclusivo directamente con sus seguidores, quedándose la plataforma con un porcentaje de las ganancias.

¿De cuanto es la fortuna de Leonid Radvinsky?

Gracias a este esquema, Radvinsky llegó a generar ingresos estimados de hasta 2 millones de dólares diarios. Su fortuna, según Celebrity Networth, se estimaba entre los 5 mil y 7 mil millones de dólares, colocándolo entre los empresarios más ricos del sector digital.

A pesar de su riqueza, Radvinsky evitó los reflectores. No concedía entrevistas, no asistía a eventos públicos y su vida personal era prácticamente desconocida, lo que aumentó el misterio alrededor de su figura.

La muerte de Leonid Radvinsky marca el fin de una era para OnlyFans, pero también deja un legado claro: cambió la forma en que los creadores generan ingresos en internet.

Hoy, millones de usuarios en todo el mundo siguen utilizando la plataforma, y su modelo ha sido replicado por otras empresas que buscan capitalizar el éxito del contenido por suscripción.