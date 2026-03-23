Cae presunto programador de Roblox por explotación infantil; así ocurrió el caso que sacude al gaming

Un nuevo escándalo sacude a Roblox, luego de que se dio a conocer que Jamie Borne, un programador vinculado al gigante del gaming fue arrestado en Estados Unidos (EUA) tras ser acusado de múltiples delitos relacionados con explotación infantil.

De acuerdo con reportes oficiales, el hombre enfrenta más de 40 cargos, entre ellos posesión y distribución de pornografía infantil, lo que ha provocado una rápida reacción tanto de autoridades como de la propia empresa, que rápidamente se deslindó del falso programador. En adn Noticias, te contamos los detalles del caso.

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Arrestan a presunto programador de Roblox por 40 delitos de explotación infantil

La detención de Jamie Borne ocurrió en Estados Unidos, específicamente en Nueva Orleans, luego de una investigación que lo vincula con una red de explotación infantil. Las autoridades informaron que el acusado presuntamente utilizaba herramientas digitales para cometer los delitos, lo que agrava la situación.

Entre los cargos que enfrenta se incluyen posesión, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, sumando más de 40 acusaciones formales. Este volumen de delitos ha colocado el caso como uno de los más graves en el ámbito digital en los últimos meses.

"Roblox"



Porque el programador de Roblox, Jamie Borne, ha sido arrestado por posesión de p*rn*grafia infantil. pic.twitter.com/sN4BPPnrbN — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 21, 2026

Tras su detención, Jamie Borne se identificó ante las autoridades como “programador de Roblox”, lo que generó un fuerte impacto, ya que la plataforma es utilizada principalmente por niños y adolescentes, lo que incrementa la preocupación de padres de familia y usuarios sobre posibles riesgos en línea.

Roblox se deslinda de Jamie Borne; asegura que no es su empleado

Tras la viralización del caso, Roblox reaccionó rápidamente y aclaró que Jamie Borne no forma parte de su equipo de trabajo. La empresa aseguró que el acusado sí usa herramientas digitales de la plataforma, pero nunca ha sido empleado ni colaborador oficial de Roblox.

Además, reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios, especialmente de menores de edad, y subrayó que cuenta con sistemas y políticas estrictas para prevenir conductas inapropiadas dentro de su ecosistema digital.

El caso, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la vigilancia, regulación y responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de los usuarios más vulnerables, en este caso, los menores de edad que descargar mayoritariamente la plataforma.