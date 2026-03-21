Difunden nuevo video y más tomas de mujer tomando el Sol en Palacio Nacional pese a excusa de IA

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se comenzaron a difundir imágenes y videos de una mujer que está tomando el Sol en uno de los balcones de Palacio Nacional, el cual es utilizado como hogar de la presidenta Claudia Sheinbaum y en el cual se realizan las conferencias de prensa “mañaneras”.

Fue a través de la cuenta de X verificada como Vampipe, que se compartió una primera grabación en la que se aprecia a la mujer aparentemente leyendo un libro mientras se da un baño de Sol en pleno balcón de Palacio Nacional.

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¿Qué se sabe del video de una mujer tomando el Sol en Palacio Nacional?

Como era de esperarse, luego de que el video se comenzó a hacer tendencia a nivel nacional, cuentas afines al Gobierno Federal comenzaron a negar la veracidad de la grabación asegurando que fue realizada con Inteligencia Artificial.

Incluso una de las cuentas afines al régimen actual en México, buscó escudar el video asegurando que herramientas de detección de IA habían señalado que la grabación tenía un 71% de metraje creado con la Inteligencia Artificial, sin embargo análisis detallados confirmaron que el material es 100% verídico.

Por otro lado, luego de que surgiera la versión del uso de IA para la creación de este primer video, demás usuarios de X y otras redes sociales comenzaron a compartir otras tomas en las que se ve a la misma mujer en el balcón del recinto.

Dicen que lo de la mujer asoleando las piernas en la ventana de Palacio Nacional es AI....



A ver, revisen este nuevo ángulo en su sistema de detección. pic.twitter.com/MQAQf4rd9E — vampipe ⍨ (@vampipe) March 20, 2026

Niegan uso de herramientas de edición con IA en el video

Fue el portal web Verificado el cual con el uso del material oficial de Webcams de México y el análisis de los videos que se han ido difundiendo con el paso de los días, confirmó que la grabación de la mujer tomando el Sol en Palacio Nacional, es verdadero.

Incluso, algunas personas han comenzado a comparar cuadro por cuadro las diferentes grabaciones que se comenzaron a difundir en el país y las cuales, se han hecho tendencia a nivel nacional.

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