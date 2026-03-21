Con 11 mil pesos de descuento, Walmart remata la pantalla Samsung 85 pulgadas 4K UHD

Para los amantes de la tecnología y el cine en casa, Walmart México lanzó una oferta imperdible en uno de sus modelos más codiciados. Se trata de la pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 85 pulgadas (Modelo UN85U8000FFXZX), que actualmente se encuentra en su precio más bajo de la temporada.

Este modelo destaca por su resolución 4K UHD, diseñada para ofrecer imágenes más nítidas y colores más vivos, así como por su tamaño de 85 pulgadas, pensado para experiencias inmersivas en salas amplias o espacios de entretenimiento.

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Pantalla Samsung 85 pulgadas precio

El precio actual del equipo es de 19,990 pesos, una reducción considerable frente a su costo original de 31,599 pesos, lo que representa un ahorro de 11,609 pesos, equivalente a más del 35% de descuento.

Además del precio rebajado, la cadena ofrece la posibilidad de adquirir el producto mediante hasta 24 meses sin intereses, con pagos aproximados de 832.92 pesos mensuales, lo que facilita el acceso a este tipo de dispositivos de gama alta.

La promoción también incluye una política de devolución de hasta 30 días después de recibido el producto, brindando mayor seguridad a los consumidores que realizan su compra en línea.

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Pantalla Samsung 85 pulgadas características

MEGA CONTRAST

UHD DIMMING

CONTRAST ENHANCER

"La televisión Samsung UN85U8000FFXZX de 85 pulgadas redefine la experiencia de entretenimiento en el hogar con una impresionante resolución 4K UHD que ofrece imágenes nítidas, colores vibrantes y detalles realistas en cada escena. Equipada con la avanzada tecnología de procesamiento Crystal Processor 4K, esta pantalla optimiza automáticamente la calidad de imagen y sonido para brindarte una experiencia envolvente. Su diseño elegante y ultradelgado se integra perfectamente en cualquier espacio, mientras que su plataforma Smart TV con Tizen permite acceder fácilmente a tus aplicaciones favoritas como Netflix, YouTube y Disney+. Además, con funciones como control por voz, compatibilidad con asistentes inteligentes y múltiples puertos HDMI y USB, esta televisión no solo ofrece entretenimiento, sino también conectividad y conveniencia en un solo equipo. Ideal para quienes buscan calidad, tamaño y tecnología de punta en un solo producto", se lee en la descripción del producto.

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