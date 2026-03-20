“Abuelita mataperros” de Coyoacán se disculpa tras quedar en libertad: “estoy en tratamiento psiquiátrico”

El pasado 7 de marzo de este 2026 se dio a conocer que la señora Flor, mejor conocida como la “abuelita mataperros de Coyoacán”, quedó en libertad por el caso del asesinato de la perrita Moni ocurrido en la alcaldía ya referida en mayo del pasado 2024.

El caso que se convirtió en uno de los más mediáticos dentro de la Ciudad de México (CDMX) entre el 2024 y 2025, volvió a generar inconformidad entre rescatistas de animales y los dueños de Moni con las autoridades capitalinas, especialmente por el caso de maltrato a seres sintientes.

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Vinculan a proceso a la “abuelita mataperros” de Coyoacán por caso de perrita Moni Flor “N” de 77 años fue vinculada a proceso por el asesinato de la perrita Moni en la alcaldía Coyoacán de la CDMX; llaman a la señora la “abuelita mataperros”. 14 agosto, 2025

¿Por qué quedó en libertad la abuelita mataperros?

De acuerdo con la información que ha surgido hasta el momento por la liberación de Flor “N”, la mujer de la tercera edad bautizada en redes como la “abuelita mataperros”, quedó en libertad luego de que un juez le concediera una suspensión provisional tras aceptar la reparación del daño por el caso de la perrita Moni.

Según con lo que ha trascendido, la mujer de 77 años de edad reconoció su responsabilidad en la muerte del animal en mayo de 2024. Es importante señalar que Flor “N” deberá firmar periódicamente ante las autoridades, además de someterse a evaluaciones psicológicas.

Flor N se disculpó tras caso de la perrita Moni

Fue el pasado 6 de marzo de este mismo 2026, que la “abuelita mataperros” ofreció una disculpa pública ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, señalando que no fue su intención hacerle daño a la perrita Moni.

“Estoy realmente arrepentida porque no fue mi intención hacerle ningún daño. Lo lamento mucho porque no sé lo que hacía y estoy en tratamiento psiquiátrico”, señaló la señora de la tercera edad.

¿Qué sabe del caso de la perrita Moni y la señora Flor?

Vale la pena mencionar que el caso de la perrita Moni y la señora Flor fue uno de los más mediáticos en redes sociales entre 2024 y 2025, pues los dueños del animal encontraron el cadáver del ejemplar enterrado en una de las jardineras de la acusada.

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