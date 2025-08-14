Vinculan a proceso a la “abuelita mataperros” de Coyoacán por caso de perrita Moni

Después de meses de lucha por el asesinato de la perrita Moni en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX), se dio a conocer que Flor “N” de 77 años de edad y ya bautizada como la “abuelita mataperros”, fue vinculada a proceso por un juez en la colonia Doctores.

Fue el pasado miércoles 13 de agosto que se dio a conocer que la señora fue vinculada por el delito de maltrato animal, el cual ocurrió a finales de mayo del 2024 en la demarcación capitalina antes mencionada.

Ciudad de México fortalece protección animal: hacia una fiscalía especializada en maltrato [VIDEO] Ana Villagrán, al frente de la Agencia de Atención Animal de la CDMX, lidera un esfuerzo para consolidar la protección animal, impulsando reformas que armonicen el Código Civil con los derechos de los animales, considerados seres sintientes en la Constitución local.

¿Qué se sabe del caso de la perrita Moni?

De acuerdo con la información dada a conocer por medios nacionales, fue el 27 de mayo del 2024 que la dueña de la perrita Moni y sus amigos, comenzaron a colocar carteles de “se busca” sobre avenidas y calles aledañas a la zona de los departamentos de Xotepingo 101 para dar con el ejemplar.

Se dio a conocer que fue hasta el 31 de mayo de ese mismo año, que Esmeralda Yarce (dueña de Moni), recibió una denuncia anónima en la que se señaló directamente a la señora Flor “N” por haber “secuestrado” y asesinado a la perrita.

Fue gracias a la denuncia que la dueña de la perrita asesinada se trasladó a las afueras del domicilio de la “abuelita mataperros”. En ese momento, Esmeralda encaró a la señora Flor “N” al tiempo que familiares comenzaron a escarbar en un área verde en la que se encontraron los restos del can.

🎥 Los últimos momentos de "Moni" antes de convertirse en otra víctima de Flor N, la "mataperros" de #Coyoacán@FiscaliaCDMX usó este y otras pruebas para judicializar el caso



La supuesta #asesinaserial de #mascotas fue vinculada a proceso este martes#MaltratoAnimal https://t.co/xmEx0ROeC9 pic.twitter.com/dyhlo0UeyM — Ariel Rodriguez (@arielTrdgz) August 13, 2025

Vinculan a proceso a Flor “N” por asesinar a la perrita Moni

Tras casi 15 meses de que se dieran las denuncias en contra de la señora Flor “N” por el asesianto de la perrita Moni, fue el pasado 13 de agosto que Esmeralda Yarce dio a conocer que un juez del Tribunal Superior de Justicia vinculó a proceso a la “abuelita mataperros”.

Se dio a conocer que a pesar de que la defensa de la acusada intentó que no se vinculara a la señora de la tercera edad, el juez determinó contar con todos los elementos suficientes para el proceso sobre el caso.

Sanciones por maltrato animal en CDMX este 2025

Vale la pena mencionar que el maltrato animal dentro de la Ciudad de México se castiga con penas que van desde los 6 meses hasta los 6 años de cárcel, esto dependiendo el caso que se esté buscando castigar.

