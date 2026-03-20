Liverpool remata Motorola Edge 70 de 512GB con cámara de 50MP y batería de larga duración

Liverpool ha anunciado una rebaja significativa en uno de los dispositivos más buscados del año: el Motorola Edge 70. El smartphone, que destaca por su gran capacidad de almacenamiento y diseño premium, se posiciona actualmente como una de las mejores opciones calidad-precio del mercado gracias a esta oferta limitada.

El Motorola Edge 70 destaca por su pantalla pOLED de 6.67 pulgadas, orientada a brindar una experiencia visual de alta calidad, ideal para consumo de contenido multimedia, videojuegos y productividad.

El equipo está disponible en dos colores: verde y gris, lo que permite a los usuarios elegir el estilo que mejor se adapte a sus preferencias.

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Motorola Edge 70 precio

La tienda redujo su precio de $16,177 a $12,949, lo que representa un descuento considerable para los consumidores interesados en dispositivos de gama alta.

Además de la rebaja directa, la tienda ofrece la posibilidad de adquirir el equipo a través de un esquema de hasta 6 meses sin intereses, con pagos mensuales de aproximadamente $2,158.17, facilitando así el acceso al dispositivo sin necesidad de un desembolso único. Puedes conseguir la oferta aquí.

Motorola Edge 70 características

El Motorola Edge 70 es un smartphone de gama media-alta, destacado por su diseño ultradelgado (5.99 mm) y potente sistema de cámaras. Cuenta con un procesador Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB de RAM, 512GB de almacenamiento y una pantalla pOLED de 6.67" a 120Hz. Incluye triple cámara trasera de 50 MP, batería de 4800 mAh con carga de 68W y certificación IP69/MIL810H.



Diseño: Muy delgado (5.99 mm) y ligero (159 g), con protección de grado militar (MIL810H) y resistencia al agua IP68/IP69.

Pantalla: 6.67 pulgadas pOLED, resolución 1.5K (Super HD), 120 Hz, brillo pico de 4,500 nits, colores validados por Pantone y protección Gorilla Glass 7i.

Cámaras: Traseras (Triple): Principal de 50 MP (OIS, Sony LYTIA 710), Ultra gran angular/Macro de 50 MP y sensor de luz/flicker. Frontal: 50 MP con autoenfoque.

Rendimiento: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB de RAM LPDDR5X (con opción de RAM virtual) y 512 GB de almacenamiento interno.

Batería y carga: 4800 mAh con tecnología de silicio-carbono, carga rápida TurboPower de 68W y carga inalámbrica magnética Qi2 de 15W.

Software y IA: Android 16 con integración de Moto AI para fotografía y funciones de usuario.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC.

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