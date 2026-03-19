Ni gama alta ni costoso: Walmart rebaja el Moto G15 con hasta 18 mensualidades fijas

¿Un smartphone con Android 15, pantalla de 6.7 pulgadas y acabado en cuero vegano por menos de $2,200 pesos? Walmart acaba de lanzar una promoción que pone al Motorola Moto G15 en el radar de quienes buscan renovar su equipo sin vaciar la cartera.

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Precio y características del Moto G15

Con precio de lista en $2,499 MXN, el Moto G15 ahora se consigue en $2,138 MXN, un ahorro cercano al 14% con descuento directo de $361 pesos. Para el consumidor mexicano, esta baja llega en un momento clave: la gama media se convirtió en el campo de batalla donde las marcas pelean por usuarios que exigen más sin pagar de más.

¿Qué hace especial al Motorola Moto G15 en 2026? Motorola apostó por incluir Android 15 de fábrica en este equipo de entrada, algo poco común en teléfonos por debajo de los $2,500 pesos. El usuario recibe la versión más reciente del sistema sin esperar actualizaciones, con las mejoras de privacidad y personalización que esto implica.

La pantalla de 6.7 pulgadas ofrece resolución Full HD+ y brillo de hasta 1,000 nits, útil para checar el celular bajo el sol mexicano. El procesador MediaTek Helio G81, acompañado de 4 GB de RAM física (expandibles a 12 GB con RAM Boost), maneja redes sociales, videollamadas y juegos casuales sin frenazos evidentes.

En fotografía, el sensor principal de 50 MP con IA y modo Night Vision compensa la falta de hardware premium con software inteligente. La batería de 5,200 mAh promete hasta 40 horas de uso, mientras que la carga TurboPower de 20W recupera energía en tiempos razonables para el segmento.

Oferta en Walmart del Moto G15.|Walmart

¿Cómo pagar el Moto G15 en Walmart?

Walmart ofrece flexibilidad para adquirir el equipo. El envío a domicilio suele ser gratuito en compras que superan cierto monto, con tiempos de entrega de 2 a 5 días hábiles según la zona.

Las opciones de pago incluyen:



Hasta 18 mensualidades fijas de $207.86 MXN

Tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard, American Express)

Pago con Cashi, la aplicación propia de Walmart

Efectivo en ventanilla o tienda física

El diseño en cuero vegano gris y la certificación IP54 contra salpicaduras y polvo añaden un toque premium que rara vez se ve en este rango de precio. Para quien busca un celular resistente y con estilo, el Moto G15 plantea una alternativa real a opciones más costosas.