Un secreto sobre la dopamina explica el porqué las personas se vuelven adictas

Durante años, la dopamina fue presentada como “la hormona del placer”; sin embargo, un debate reciente entre neurocientíficos —que incluso será tema central en un congreso en Sevilla, España— está poniendo en duda esa idea simplificada y podría cambiar la forma en que entendemos la adicción y trastornos como el TDAH.

De acuerdo al artículo La dopamina sufre un golpe: cómo la neurociencia está replanteando la sustancia química del "bienestar" en la revista Nature, el análisis de las adicciones puede cambiar para siempre.

🧠⚡ La dopamina no es solo placer. Nuevos estudios ponen en duda décadas de investigación, ya que podría ser la clave para entender cómo decidimos qué es importantehttps://t.co/kkDrD1pydQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 18, 2026

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¿Qué es la dopamina y por qué es clave en la adicción?

La dopamina es un neurotransmisor, es decir, una sustancia química que usan las neuronas para comunicarse. Tradicionalmente se ha asociado con el placer: comer algo que te gusta, usar redes sociales o consumir drogas genera liberación de dopamina, pero esta explicación es incompleta.

Durante décadas, la teoría dominante —llamada “error de predicción de recompensa”— proponía que la dopamina no responde al placer en sí, sino a la expectativa de una recompensa, en otras palabras: tu cerebro libera dopamina cuando aprende que algo bueno va a pasar.

¿Por qué esta teoría ya no es suficiente?

Nuevas investigaciones muestran que la dopamina hace mucho más que anticipar recompensas.

Estudios recientes han encontrado que también participa en:



Atención y memoria

Movimiento

Respuesta a amenazas

Procesamiento de novedades

Conductas sociales

Esto cambia el panorama: la dopamina no solo te “premia”, también te ayuda a aprender, decidir y adaptarte. Incluso hay evidencia de que puede estar relacionada con la repetición de acciones, lo que abre una nueva forma de entender los hábitos… y las adicciones.

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¿Entonces por qué te vuelves adicto?

Desde la visión clásica, la adicción ocurre porque el cerebro aprende a asociar ciertos estímulos (como una sustancia o una conducta) con una recompensa, reforzando ese comportamiento.

Las nuevas teorías sugieren algo más complejo:



La dopamina podría estar reforzando acciones repetidas , no solo recompensas

, no solo recompensas También podría ayudar al cerebro a buscar causas después de obtener un beneficio , es decir, aprender “hacia atrás”

, es decir, aprender “hacia atrás” Incluso puede activarse con estrés o estímulos negativos, no solo positivos

Esto implica que la adicción no es solo “buscar placer”, sino un proceso de aprendizaje profundo donde el cerebro:



Detecta algo relevante (bueno o malo)

(bueno o malo) Intenta entender por qué ocurrió

Refuerza conductas relacionadas, aunque no siempre sean saludables

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¿Qué significa esto para la salud mental?

Este debate no es solo académico. Tiene implicaciones directas en cómo se tratan trastornos como:



TDAH

Adicciones

Esquizofrenia

Si la dopamina no funciona exactamente como se pensaba, algunos tratamientos podrían necesitar ajustes.

¿Qué puedes hacer con esta información?

Aunque la ciencia sigue evolucionando, hay recomendaciones prácticas claras:



Evita la sobreexposición a estímulos altamente gratificantes (como redes sociales o apuestas)

altamente gratificantes (como redes sociales o apuestas) Construye hábitos con recompensas saludables (ejercicio, descanso)

(ejercicio, descanso) Entiende que la repetición crea patrones cerebrales , incluso sin placer inmediato

, incluso sin placer inmediato Busca ayuda profesional si sientes pérdida de control en conductas

En resumen, la dopamina no es solo la “química del placer”: es una pieza central del aprendizaje. Y entender cómo funciona realmente podría cambiar la forma en que combatimos la adicción.

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