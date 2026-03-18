No es tu internet ni te quedaste sin datos: Reportan caída de X hoy 18 de marzo 2026

La red social X, antes conocida como Twitter, registró una caída la mañana de este miércoles 18 de marzo que afectó a miles de usuarios en distintas partes del mundo, incluidos reportes desde México.

La interrupción generó problemas para cargar contenido, publicar mensajes y acceder a cuentas.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, que monitorea fallas a partir de reportes de usuarios, se contabilizaron más de 14 mil incidencias en Estados Unidos, de acuerdo a Reuters; sin embargo, la cifra real podría ser mayor, ya que el registro depende de los reportes enviados por los propios internautas.

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