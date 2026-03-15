Alfredo Adame vs Carlos Trejo: estos fueron los ganadores del Ring Royale 2026

Adame vs. Trejo se convirtió en una de las peleas más esperadas por los fans del Ring Royale de Poncho De Nigris. En una noche llena de adrenalina y mucha, pero mucha polémica, las peleas de Ring Royale 2026 no decepcionaron. Desde el primer minuto, el ambiente en el recinto estaba que ardía, especialmente cuando los protagonistas del evento estelar subieron al cuadrilátero.

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¿Qué peleas hubo en Ring Royale?

La cartelera del Ring Royale 2026 fue una verdadera locura de dimes y diretes y de demostrar el poderío en redes sociales. Esta noche, no solo tuvimos la pelea estelar: un pleito cazado entre Carlos Trejo, el "Cazafantasmas" y Alfredo Adame, reconocido actor de las "patadas de bicicleta", conocido como el Golden Boy y ganador de La Granja VIP.

Pero, también vimos a figuras como Nicola Porcella, Aldo De Nigris, Karely Ruiz y Marcela Mistral dándolo todo en el ring.

Este 15 de marzo, los asistentes pudieron disfrutar de un desfile de celebridades que puso a prueba quién tiene más técnica y quién tiene más aguante.

¿Quiénes fueron los ganadores de Ring Royale?

Aldo De Nigris vs. Nicolla Porcella

En el duelo entre Aldo De Nigris y Nicola Porcella se tomó la decisión de que se realizaran rounds de solo 2 minutos de duración. De Nigris se impuso ante el peruano que aunque dio batalla, quedó noqueado con tremendo gancho del regiomontano. Porcella cayó en el ring ante decenas de fanáticos, ya que no pudo con la agilidad del sobrino de Poncho De Nigris. Sin embargo, dando una muestra de su profesionalismo, los dos peleadores terminaron el encuentro con un abrazo.

GANADOR: Aldo De Nigris

¿Dónde ver el Ring Royale 2026?

Si te perdiste la transmisión en vivo de las peleas de Ring Royale, ¡no te preocupes! Puedes revivir los mejores momentos y el knockout de la noche a través de las plataformas digitales del evento. Solo da clic en este ENLACE.