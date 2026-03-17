¡Precaución! Razones por las que puede explotar el celular e incendiarse

Aunque parezca un caso extremo, expertos en tecnología advierten que entender cómo explota un celular es clave para prevenir riesgos. Estos incidentes son raros, pero pueden ocurrir por fallas en la batería, el uso inadecuado o accesorios defectuosos.

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Hoy en día, millones de usuarios en todo el mundo dependen de su smartphone. Por eso, conocer las causas, señales de alerta y cuidados básicos puede marcar la diferencia entre un uso seguro y un incidente inesperado.

Causas que provocan que el celular explote

Las principales razones están relacionadas con la batería de ion de litio. Este componente puede volverse inestable por daños físicos, desgaste o exposición a calor extremo:



Golpes o caídas que afectan la batería

Uso de cargadores no certificados

Exposición prolongada al sol o calor

Fallas de software que exigen demasiado al equipo

Estos factores elevan la temperatura interna y pueden generar reacciones peligrosas.

Señales de alerta

Detectar fallas a tiempo reduce riesgos. Algunos indicios suelen aparecer antes de un problema mayor:



Batería inflada o carcasa abultada

Calentamiento excesivo sin uso intensivo

Carga irregular o apagados repentinos

Olor a quemado

Si detectas alguno de estos problemas, lo mejor es acudir a un servicio técnico autorizado y evitar seguir usando el dispositivo.

Consejos para hacer durar más la batería

Cuidar la batería no solo mejora el rendimiento, también reduce riesgos, como:



Mantener la carga entre 20% y 80%

Evitar usar el celular mientras carga

Desactivar funciones innecesarias

Mantener el equipo actualizado

Estas prácticas ayudan a mantener estable el sistema energético del dispositivo.

Mantenimiento básico que todo usuario debe hacer

El mantenimiento preventivo es clave para la seguridad, debes tomar en cuenta:



Limpiar puertos de carga regularmente

Evitar fundas que acumulen calor

Revisar el estado físico del equipo

Acudir a servicio técnico autorizado

Con estos cuidados, el riesgo de fallas graves disminuye de forma considerable. Expertos recalcan que con medidas simples, es posible garantizar un uso seguro del celular en el día a día.