¡Hola, mi amor! Abuelito espera a su esposa y muere segundos después | VIDEO

¡Se nos metió una basura en el ojo! En redes sociales existen muchas historias románticas; sin embargo, un video logró conmover a millones de internautas pues demostró que el amor sí existe y es para siempre. Y es que, muestra imágenes del momento en el que un abuelito que está en su cama de hospital, logra despedirse de su esposa y muere unos segundos después.

Si tú también eres un romántico, te recomendamos que leas esta historia con pañuelo en mano.

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Video viral: Abuelito resistió para verla una vez más y murió tras despedirse

Para todos aquellos que no creían en el amor, un video viral en redes sociales acaba de demostrar que estaban equivocados. El amor sí existe y, al parecer, le dio la fuerza suficiente a un abuelito de 91 años para resistir con vida hasta volver a ver a su esposa.

En el video se observa el momento justo en el que el adulto mayor, que está en una cama de hospital, ve entrar a su esposa. En ese momento, se lleva las manos al rostro como un gesto de emoción. “Hola, mi amor”, le dice.

#AztecaNoticias #TikTokinforma #tiktokmehizover ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Abuelito resiste en terapia intensiva para despedirse de su esposa 🕊️❤️⁣ ⁣ ¡Prepara el pañuelo! Benedicto, de 91 años, pasó días en terapia intensiva en Brasil luchando por una sola razón: volver a ver a su esposa.⁣ ⁣ En el momento en que ella entra, él la llama "mi amor", extiende sus brazos y, tras cumplir su última voluntad, descansa en paz. ⁣ ⁣ Un video captado por su sobrina que nos recuerda que el corazón manda hasta el último segundo. ⁣ ⁣ ¡El amor verdadero sí existe!⁣ ⁣ Anna Lu (@annaluoglez) en #PrimeraLínea .⁣ #Noticias

En ese instante, la abuelita se acerca para abrazar a su esposo y él recuesta su cabeza cerca del amor de su vida y muere en paz.

Esta conmovedora historia de un abuelito que amó profundamente a su esposa hasta el último día de su vida generó miles de comentarios y hasta logró que miles de internautas incrédulos volvieran a creer en el amor.

“Entonces, ¿el amor sí existe?”, “El verdadero te esperaré hasta mi último día”, fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron en el video compartido en las redes sociales de TV Azteca. Y, ¿tú volviste a creer en el amor?