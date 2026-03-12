Motorola Moto G35 5G de remate en Liverpool

¿Buscas un celular no tan caro y resistente? El Motorola Moto G35 5G llegó a los estantes de Liverpool a un precio regalado, pues de su costo original que es de 3 mil 788 pesos pasó a 3 mil 300 pesos. Lo que significa una oportunidad para quienes buscan eficiencia y enfocarse en las cosas básicas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, Motorola se posiciona una vez más como el líder indiscutible en la relación calidad-precio. El Moto G35 5G está rebajado a tan solo 2 mil 888 en las tiendas de Liverpool, lo que representa un descuento excepcional para quienes buscan saltar a la red 5G sin comprometer su bolsillo.

¿Por qué el Moto G35 5G es la mejor opción?

Al contar con el sistema operativo Android 14.0, el usuario tiene funciones de seguridad y personalización más recientes de Google. Además, cuenta con pantalla pOLED de 6.7 pulgadas, ofreciendo colores vibrantes y negros profundos.

Las características de su pantalla lo hace ideal para consumir contenido multimedia, redes sociales y videojuegos, todo bajo la velocidad de navegación.

Características del Motorola Moto G35 5G

El Moto G35 no solo tiene de atractivo su precio y su pantalla. Estas son sus características principales:

Pantalla: 6.7 pulgadas con tecnología pOLED de alta definición

Rendimiento: Procesador de 8 núcleos que garantiza fluidez en multitarea

Almacenamiento: Amplios 256GB de memoria interna para fotos y apps, acompañados de 4GB de RAM

Fotografía: Cámara trasera dual de 50 MP + 8 MP y cámara frontal de 8 MP para selfies nítidas

Seguridad: Lector de huellas, reconocimiento facial y desbloqueo numérico

Conectividad: Tecnología NFC (para pagos sin contacto), Bluetooth y Wi-Fi de alta velocidad.

Batería: Sistema de carga rápida (Quick Charge) para estar siempre listo

Audio: Dos altavoces incorporados para una experiencia de sonido estéreo

¿Cómo comprar el Motorola Moto G35 en Liverpool?

Comprar este celular es muy fácil, ya que puedes realizar la compra de forma segura a través del portal oficial de Liverpool, o mediante su aplicación móvil. La tienda ofrece una flexibilidad financiera envidiable, permitiendo liquidar el equipo en hasta 6 meses sin intereses de 481.33 pesos al pagar con tarjetas participantes.

Además, el equipo se entrega desbloqueado, por lo que el cliente tiene libertad total de elegir la compañía telefónica que mejor convenga.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

