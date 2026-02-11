¡Casi llegan a los golpes! Así fue el careo de la pelea más viral Alfredo Adame vs Carlos Trejo en Ring Royale 2026

Micrófonos, empujones, golpes al aire, gritos, fueron algo de lo que se vivió en el primer careo de la pelea más viral del momento, la qu sucederá entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Definitivamente, esta rivalidad es uno de los eventos más esperados por los fanáticos de Ring Royale.

Si eres fan de este espectáculo, en adn Noticias, te contamos todo lo que necesitas saber. ¡Aparta la fecha!

¿Por qué se pelearon Carlos Trejo y Alfredo Adame?

Luego de más de dos décadas de una rivalidad que ha incluido órdenes de restricción, Alfredo Adame , el ganador de La Granja VIP, y Carlos Trejo, el famoso cazafantasmas, se encontrarán frente a frente en el cuadrilátero de Ring Royale. Se trata de un torneo de box entre influencers y artistas organizado por Poncho de Nigris en la Arena Monterrey.

El primer careo entre los famosos fue tan explosivo que casi termina en una pelea, antes de tiempo. A pesar de que el careo se dio a distancia, los ánimos se encendieron a tal grado, que incluso Poncho de Nigris tuvo que intervenir para separarlos.

Los ánimos se encendieron cuando Trejo mostró documentos que, según él, corresponden a órdenes de restricción impuestas por Adame. “Yo lo que sugiero es que el señor firme una carta en donde no tiene ningún tipo de orden de restricción en contra mía”. Por su parte, la respuesta de Alfredo Adame fue: “No hay, no hay”.

¿Cuándo será la pelea Carlos Trejo vs Alfredo Adame en Ring Royale 2026?

Entre los gritos y abucheos de los asistentes, Alfredo Adame lanzó un reto definitivo al Cazafantasmas: “El 15 de marzo te veo”.

Durante el careo ambos aseguraron que llevan 22 años intentado enfrentarse, finalmente, este mes de marzo de 2026, Ring Royale les brinda esta oportunidad. ¡No te lo puedes perder!

¿Cómo será la pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame?

La esperada pelea Trejo vs Adame que sucederá en marzo, en la Arena Monterrey, será una pelea con guantes de 12 onzas y caretas.

La pelea está pendiente, pero la rivalidad tiene una historia que finalmente tendrá campanazo inicial en Ring Royale.