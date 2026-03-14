VIDEO: Pitbulls bloquean su casa, vecina la insulta y a pesar del miedo, todo acaba en denuncia

Una joven que vive sola en Vista Hermosa, Edomex, denunció en redes sociales un conflicto con su vecina que terminó en agresiones, insultos racistas y una denuncia ante el Ministerio Público. El caso se volvió viral después de que la mujer compartiera videos donde explica que los pitbull de su vecina ocupan todo el patio compartido, lo que le impide entrar con seguridad a su departamento.

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El problema escaló cuando, tras varios enfrentamientos, la situación pasó de ser un conflicto vecinal a un caso de agresión y discriminación. La historia, que muchos ya identifican como "Lady Patio", generó miles de reacciones en TikTok y abrió un debate sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas.

@aali_jjs Vivo sola, y subrento un departamento en vista hermosa Estado de México, así se pone mi vecina cuando le pido que guarde a sus pitbull que no me dejan entrar a mi casa ♬ sonido original - Ali

¿Cómo surgió el conflicto?

La vivienda donde ocurrió todo es una casa dividida en dos departamentos. La familia de la vecina ocupa la parte delantera, mientras que la joven renta un pequeño departamento en la parte trasera.

@aali_jjs Está es otra parte de todo lo que pasó, se terminó metiendo a mi departamento … ♬ New Sun - Chihei Hatakeyama

El problema surge porque el patio trasero es un área común. Según la denunciante, los dos pitbull permanecen ahí casi todo el tiempo. Cuando intenta abrir la puerta, los perros ladran, se abalanzan y bloquean el acceso. Esto la obligó en varias ocasiones a esperar a que los dueños los retiraran.

Video viral de la caída, burlas y la agresión

Uno de los momentos más graves quedó grabado. La joven explicó que resbaló con la orina de los perros en el patio y cayó al suelo, lo que le provocó una lesión en la rodilla.

@aali_jjs No es en contra de los perritos ellos no tienen la culpa, pero no poder salir de tu casa o entrar tranquilamente ese fue el problema… No se ven agresivos ???? ♬ sonido original - Ali

Lejos de ayudarla, la vecina se burló y comenzó una discusión que terminó en insultos y empujones. En el video se escuchan frases ofensivas y comentarios racistas. La grabación se viralizó y provocó indignación entre miles de usuarios.

¿Por qué el casero no ayudó a la jóven?

De acuerdo con la víctima, la misma vecina tendría control sobre la propiedad, por lo que no intervino para resolver el problema ni para garantizar que el patio se usara de forma segura.

Después del escándalo en redes, el esposo de la mujer intentó pedir disculpas y solicitó que los videos fueran eliminados. Sin embargo, la joven decidió mantenerlos en línea para documentar lo ocurrido.

¿Qué hacer si vives una situación similar?

Documentar todo con videos, fotos y testigos

Presentar una denuncia ante el Ministerio Público si hay agresión o amenazas

Reportar a las autoridades de protección animal si las mascotas representan riesgo

Exigir al arrendador que garantice áreas comunes seguras

La joven decidió mudarse por miedo a represalias, aunque mantiene activa su denuncia. Mientras tanto, su historia se convirtió en un recordatorio viral de que los conflictos vecinales pueden escalar rápidamente cuando no se resuelven a tiempo.