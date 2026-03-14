Así es “Sana, Sana”, el refresco con prebiótico de Jarritos que apoya la digestión

La emblemática marca mexicana Jarritos dio un paso hacia el mercado de bebidas funcionales con el lanzamiento del refresco Sana Sana, una soda prebiótica diseñada para apoyar la digestión sin perder el sabor frutal. El producto se presentó oficialmente el 13 de marzo de 2026, en un contexto donde los consumidores buscan opciones más saludables.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Este refresco carbonatado incluye fibra prebiótica, bajo contenido de azúcar y pocos ingredientes artificiales, lo que lo convierte en una alternativa para quienes desean refrescarse y cuidar su bienestar digestivo.

¿Qué es Sana Sana y cómo funciona?

Es una soda funcional que integra fibra prebiótica proveniente de ingredientes naturales como maíz y raíz de achicoria. Estas fibras alimentan las bacterias benéficas del intestino y ayudan a mantener un microbioma digestivo equilibrado.

Cada lata de 355 mililitros contiene aproximadamente 40 calorías, 10 gramos de fibra y cerca de 4 gramos de azúcar. Además, la bebida es vegana, sin cafeína y sin jarabe de maíz de alta fructosa, características que responden a las preferencias actuales de los consumidores.

Beneficios prácticos para tu salud digestiva

Apoyo al microbioma intestinal

Mejora del proceso digestivo

Alternativa baja en azúcar frente a refrescos tradicionales

Opción ligera después de comidas pesadas

Expertos en nutrición señalan que las bebidas funcionales no sustituyen tratamientos médicos, pero pueden formar parte de una dieta equilibrada.

Sabores disponibles y el guiño mexicano

La nueva línea mantiene la esencia frutal de Jarritos con tres sabores populares:



Fresa

Guayaba

Mandarina

El nombre “Sana Sana” hace referencia a la famosa rima infantil mexicana “Sana sana, colita de rana”. La marca utiliza este elemento cultural para conectar nostalgia, identidad mexicana y bienestar.

Precio y dónde comprarlo fácilmente

El refresco se vende en paquetes de 12 latas de 355 ml con un precio aproximado de 29.86 a 30 dólares, equivalente a 530 a 550 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

Actualmente se encuentra disponible principalmente en Amazon, con envíos internacionales y opción de entrega rápida para usuarios Prime:

