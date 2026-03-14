Hoy, 14 de marzo, se festeja el Día del número Pi y este es su origen, significado y curiosidades

El Día del Número Pi se celebra cada 14 de marzo en todo el mundo para reconocer una de las constantes matemáticas más importantes de la historia. Esta cifra representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, una proporción que siempre es la misma sin importar el tamaño del círculo. Su valor más conocido comienza con 3.14159, por lo que la fecha 3/14 coincide con los primeros dígitos.

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La celebración reúne a estudiantes, científicos y entusiastas de las matemáticas que aprovechan la fecha para difundir el conocimiento científico. Además, el día coincide con el cumpleaños de Albert Einstein y con el Día Internacional de las Matemáticas, impulsado por la UNESCO, lo que refuerza su relevancia educativa y cultural.

¿Por qué esta fecha y cómo surgió la tradición?

Comenzó en 1988 gracias al físico Larry Shaw, quien trabajaba en el Exploratorium de San Francisco. El científico organizó una pequeña reunión con colegas para celebrar la importancia del número Pi y compartir actividades matemáticas.

Con el paso de los años, la iniciativa creció hasta convertirse en una celebración global. En 2009, la Cámara de Representantes de Estados Unidos reconoció oficialmente la fecha, lo que impulsó eventos educativos en escuelas y universidades alrededor del mundo.

¿Por qué Google dedica un doodle cada año, incluido 2026?

Google suele conmemorar fechas científicas y culturales mediante sus famosos doodles, ilustraciones especiales que aparecen en su página principal.

El doodle busca despertar la curiosidad por las matemáticas y recordar que Pi es fundamental en disciplinas como la geometría, la ingeniería, la física y la astronomía, donde se utiliza para calcular áreas, volúmenes y trayectorias.

¿A qué hora exacta se celebra?

Los entusiastas de las matemáticas han encontrado una forma aún más precisa de celebrar el Día del Número Pi. El momento simbólico ocurre a la 1:59 del 14 de marzo, lo que completa la secuencia 3.14159.

Esta curiosa coincidencia se convirtió en parte de la tradición. En algunos eventos científicos se realizan actividades o conteos especiales justo en ese momento para rendir homenaje a los primeros seis dígitos de la constante.

¿Cómo se festeja en el mundo?

En diferentes países, escuelas, museos y universidades organizan actividades para acercar las matemáticas al público, como:



Concursos de memoria para recitar la mayor cantidad de decimales de Pi

Talleres educativos y experimentos matemáticos para estudiantes

Eventos gastronómicos, donde se comen pasteles o pie, palabra que suena igual que Pi en inglés

¿Quieres participar desde México?

En México también existen iniciativas para celebrar el Día del Número Pi. Una de ellas fue creada por la Sociedad Matemática Mexicana y el Instituto de Matemáticas, quienes desarrollaron una actividad digital sencilla.

En su sitio web, los usuarios pueden ingresar su fecha de nacimiento y descubrir en qué posición aparece dentro de los decimales de Pi. La herramienta busca acercar la ciencia a cualquier persona de forma rápida, curiosa y entretenida.