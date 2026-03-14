Costco remata el Samsung Galaxy A26, el teléfono con el precio más bajo de toda la tienda

Costco puso en oferta el Samsung Galaxy A26 5G, uno de los smartphones más accesibles de su catálogo electrónico. El equipo, que normalmente tiene un precio de $5,399.00 MXN, está disponible por $3,799.00 MXN, lo que representa un ahorro de $1,600.00 MXN, cerca de un 30% menos. La promoción aplica por tiempo limitado o hasta agotar existencias en línea y en tiendas físicas seleccionadas.

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Principales funciones del Samsung Galaxy A26

El Galaxy A26 5G es un teléfono de gama media-baja pensado para quienes buscan un dispositivo funcional para el día a día, sin pagar por características que no van a usar. Viene con 128 GB de almacenamiento interno, ampliables con tarjeta microSD, y cuenta con una batería de 5,000 mAh que, según Samsung, está diseñada para aguantar una jornada completa de uso moderado.

Uno de los puntos que más llama la atención es su soporte de software: el equipo sale de fábrica con Android 15 y tiene garantizados seis años de actualizaciones de sistema y seguridad. Esto significa que, incluso si el usuario no cambia de teléfono en varios años, seguirá recibiendo mejoras y parches de protección. Además, incorpora funciones de inteligencia artificial bajo el nombre Awesome Intelligence, como la herramienta Circle to Search (Rodea para buscar), el Borrador de objetos para editar fotos y la Edición sugerida, características que antes solo estaban disponibles en modelos de gama alta.

Para quienes prefieren ver las especificaciones de un vistazo, aquí están los aspectos clave del Samsung Galaxy A26 5G:



Pantalla: Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz para desplazamientos más fluidos.

Super AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz para desplazamientos más fluidos. Rendimiento: Procesador Exynos 1380 de ocho núcleos y 6 GB de memoria RAM.

Procesador Exynos 1380 de ocho núcleos y 6 GB de memoria RAM. Cámaras: Sistema triple trasero (principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP) y cámara frontal de 13 MP.

Sistema triple trasero (principal de 50 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP) y cámara frontal de 13 MP. Resistencia: Certificación IP67, que lo protege contra polvo y permite sumergirlo en agua dulce hasta 1 metro por 30 minutos.

Certificación IP67, que lo protege contra polvo y permite sumergirlo en agua dulce hasta 1 metro por 30 minutos. Conectividad: Compatible con redes 5G, Wi-Fi, Bluetooth y NFC para pagos sin contacto.

Samsung Galaxy A26, en Costco.|Costco

Formas de pago y envío del producto

En cuanto a la compra, Costco ofrece varias opciones de pago. En línea se aceptan tarjetas de crédito y débito (Visa, MasterCard, American Express). En tienda física, además de efectivo y tarjetas, se puede usar el certificado de recompensa de la tienda. Los precios publicados ya incluyen impuestos, y los socios con la tarjeta de crédito Costco Citibanamex pueden acceder a beneficios adicionales de reembolso, según las condiciones vigentes del programa.

El envío a domicilio está incluido en el precio mostrado en el sitio web de Costco y tiene cobertura en la mayor parte del país. Los tiempos de entrega dependen del código postal del comprador, pero generalmente oscilan entre 2 y 5 días hábiles. Quienes prefieran recoger el producto pueden verificar la disponibilidad en su sucursal más cercana a través de la página o la aplicación de la tienda.

El Samsung Galaxy A26 5G en color Verde es una opción para usuarios que priorizan duración de batería, actualizaciones a largo plazo y funciones prácticas de edición, sin necesidad de invertir en un equipo de gama alta. La oferta actual en Costco lo coloca como el smartphone con el precio más bajo disponible en la tienda, lo que puede resultar atractivo para quienes buscan renovar su dispositivo con un presupuesto ajustado.