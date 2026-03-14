Con 3 mil pesos de descuento, Walmart remata la pantalla Philips 50 pulgadas roku 4K Ultra HD LED

Walmart sorprende a sus clientes con una oferta que no pueden dejar pasar: la pantalla TV Philips 50 Pulgadas Roku 4K Ultra HD LED (modelo 50PUL6653/F8).

Este modelo cuenta con lo último en tecnología 4K Ultra HD y Roku, ofreciendo una experiencia visual inigualable para todos tus contenidos en streaming. Además, la TV es compatible con la plataforma Roku, permitiendo acceso a una variedad de aplicaciones y servicios de entretenimiento sin necesidad de un dispositivo adicional.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Pantalla Philips 50 pulgadas precio

Este televisor, que originalmente costaba $8,999, ahora se ofrece a $5,990, lo que representa un ahorro inmediato de $3,009 para los consumidores.

La promoción destaca por sus facilidades de pago: hasta 24 meses sin intereses en mensualidades de $249.58. Además, incluye una política de devolución generosa de hasta 30 días después de la recepción del producto, ideal para quienes buscan calidad sin riesgos. La puedes conseguir aquí.

Pantalla Philips 50 pulgadas características

Resolución: 4K Ultra HD (3840x2160) a 60 Hz, lo que proporciona cuatro veces más detalle que el Full HD.

Tecnología de Imagen: Soporte para HDR10 y HLG, permitiendo colores más vivos y un contraste más profundo.

Perfect Motion Rate (PMR): Frecuencia de movimiento de 120 Hz para mejorar la fluidez en escenas de acción, deportes y películas.

Contraste y Brillo: Relación de contraste típica de 5000:1 y tiempo de respuesta de 8 ms.

Sistema Operativo: Roku OS, que incluye una pantalla de inicio personalizable y acceso a miles de canales de streaming.

Asistentes de Voz: Compatible con Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit para control mediante comandos de voz.

Conectividad Móvil: Soporta Apple AirPlay para transmitir contenido desde dispositivos Apple y cuenta con la aplicación móvil de Roku para control remoto y escucha privada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.