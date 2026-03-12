El regalo perfecto de Marvel: Walmart rebaja el casco premium de Wolverine

Si eres de los que no se pierde ninguna película del universo Marvel y ya viste Deadpool & Wolverine, seguro te llamaron la atención los detalles del traje de Logan. Ahora tienes la oportunidad de tener una pieza clave de ese equipamiento sin salir de casa. Walmart ajustó el precio del casco coleccionable de Wolverine, fabricado por Hasbro dentro de su línea Marvel Legends Series.

Principales características del Casco Premium de Wolverine

Este no es un accesorio común de disfraces. Se trata de una réplica premium hecha a escala 1:1, lo que garantiza que el tamaño es real y está pensado para ajustarse a la cabeza de un adulto promedio. El diseño se basó en escaneos digitales del objeto original que se usó durante el rodaje, por lo que las texturas imitan los materiales táctiles y los patrones de panal que aparecen en pantalla. Los colores amarillo y negro mantienen la esencia clásica de los X-Men, incluso con un acabado que simula desgaste por batalla.

Para quienes dudan sobre la funcionalidad del producto, el fabricante detalla varias características que lo hacen útil tanto para exhibirlo en una repisa como para usarlo en eventos de cosplay:



Visión real: Las pantallas blancas en los ojos están diseñadas para permitirte ver hacia el frente.

Ajuste interno: Cuenta con una almohadilla extraíble para mejorar la comodidad según el tamaño de tu cabeza.

Soporte incluido: Viene con una base especializada para lucirlo en vitrinas cuando no lo tengas puesto.

Acabados: La pintura premium y los detalles de daño en combate están hechos a mano.

Oferta en Walmart del Casco Premium de Wolverine.|Walmart

Precio, formas de pago y envío en Walmart

En lo que respecta al bolsillo, el precio de lista sugerido era de $3,799.00 MXN, pero la tienda de autoservicio lo tiene disponible en $3,339.00 MXN. Hay que tener presente que los precios en Walmart pueden cambiar día a día por su sistema de precios bajos. Para quienes prefieren no pagar todo de golpe, hay opciones de tarjetas de crédito con hasta 12 o 18 meses sin intereses en bancos como BBVA, Citibanamex y Santander. Si prefieres efectivo, se puede pagar en cajas, además de métodos digitales como PayPal y Cashi.

Sobre la entrega, el envío a domicilio está disponible para todo el país. Generalmente no tiene costo en compras arriba de $299 MXN, lo cual aplica aquí. Los tiempos estimados van de 2 a 5 días hábiles, aunque esto depende de dónde vivas. También existe la opción de recoger el producto en tienda, siempre y cuando haya stock en la sucursal que elijas. La disponibilidad se puede verificar directamente en la página web de la tienda.