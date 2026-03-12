Captan a dos peces remo en Cabo San Lucas y desatan pánico por sismo terrible en México

Mientras los turistas caminaban por las hermosas playas de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, se encontraron de frente con un espectáculo fabuloso, pero aterrador para algunos: dos peces remo, también conocidos como “el pez del fin del mundo", se arrastraban en la arena.

El inesperado avistamiento de dos peces remo en Cabo San Lucas encendió las redes sociales y provocó inquietud entre turistas e internautas. Los enormes peces plateados fueron captados cerca de la orilla del mar y rápidamente surgieron especulaciones sobre su supuesto vínculo con sismos o desastres naturales en México.

Aparecen peces remo en Baja California y se vuelven virales

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo algunas personas sorprendidas por el avistamiento, se acercan para ayudar a uno de los peces remo que estaba parcialmente varado y lo empujan nuevamente hacia el mar.

De acuerdo con reportes locales, otro avistamiento también se registró en aguas cercanas a La Paz, donde turistas a bordo de una embarcación observaron a uno de estos animales nadando cerca de la superficie, algo poco común para esta especie.

🇲🇽 | Dos enigmáticos y enormes “peces del fin del mundo” de aguas profundas aparecieron varados en la costa de Cabo San Lucas, México.



Los peces remo se observan muy raramente y suelen vivir a unos 900 metros de profundidad.



En el folclore japonés, su aparición en la superficie… pic.twitter.com/rZeXyYDwQR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 9, 2026

El pez remo es considerado uno de los peces óseos más largos del mundo y puede alcanzar hasta nueve metros de longitud. Habita en zonas profundas del océano, por lo que verlo cerca de la superficie suele ser un evento raro que genera gran curiosidad entre científicos y visitantes.

Además, la aparición de estos peces suele avivar una antigua creencia que asegura que estos animales podrían anticipar un sismo terrible.

¿Qué significa el pez remo?

La presencia del pez remo ha estado rodeada de leyendas durante décadas. En Japón, por ejemplo, se le conoce como el “mensajero del palacio del dios del mar” o el “pez del fin del mundo”, ya que existe la creencia de que su aparición cerca de la costa puede advertir sobre terremotos o tsunamis.

Esta teoría se popularizó después de que varios peces de esta especie aparecieran en playas japonesas antes del devastador terremoto y tsunami de 2011.

No obstante, la ciencia no ha encontrado evidencia que confirme esta relación. Biólogos marinos explican que estos animales pueden emerger a la superficie por diversas razones: enfermedades, desorientación, cambios en las corrientes marinas o variaciones en la temperatura del agua.

En otras palabras, aunque su aparición resulte impactante, no significa necesariamente que vaya a ocurrir un sismo.

Por ahora, el hallazgo de peces remo en Baja California Sur sigue generando curiosidad entre los turistas que visitan la región, pero también temor entre quienes creen que se trata del "pez del fin del mundo” anunciando un terremoto en México. ¿Tú, qué piensas? Cuéntanos en los comentarios.

