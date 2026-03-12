Estudiante crea aretes de seguridad contra asaltos, así funcionan

Una estudiante sudafricana logró captar la atención internacional con un invento que busca enfrentar uno de los problemas sociales más graves, la violencia contra mujeres y menores. Bohlale Mphahlele, quien tenía apenas 16 años cuando desarrolló la idea, diseñó unos aretes tecnológicos capaces de enviar alertas discretas durante una situación de peligro.

El dispositivo, llamado Alerting Earpiece, funciona como un accesorio cotidiano, pero incorpora herramientas de seguridad. Con un simple toque, los aretes activan una alerta que envía ubicación, fotografía del agresor y un aviso inmediato a contactos de confianza o servicios de emergencia.

¿Quién es Bohlale Mphahlele y cómo surgió la idea?

Bohlale Mphahlele era estudiante de secundaria en Limpopo, Sudáfrica, cuando conoció cifras alarmantes sobre violencia de género y trata de personas. Esa información la motivó a buscar una solución tecnológica que ayudara a víctimas potenciales.

En lugar de esperar recursos o apoyo institucional, decidió crear un prototipo desde casa. Su objetivo fue desarrollar una herramienta discreta que permitiera pedir ayuda sin llamar la atención del agresor.

¿Qué son exactamente los Alerting Earpiece?

Los aretes funcionan como un pequeño sistema de alerta personal escondido en un accesorio común. Aunque parecen pendientes normales, integran tecnología que se activa en segundos. Entre sus principales funciones destacan:



Botón oculto que activa la alerta

Cámara diminuta que toma una foto del agresor

Sistema GPS con ubicación en tiempo real

Envío automático de alerta a contactos o emergencias

¿Cómo se usan?

El uso del dispositivo es sencillo y discreto. La persona solo necesita tocar el botón oculto integrado en el arete para activar el sistema:



Toma una fotografía del entorno o del agresor

Envía la ubicación exacta mediante GPS

Notifica a familiares o autoridades

Todo ocurre en pocos segundos y sin necesidad de sacar el celular.

¿Por qué es tan importante en Sudáfrica?

Sudáfrica enfrenta altos niveles de violencia contra mujeres y menores. Muchos casos no se denuncian debido al miedo o la falta de pruebas inmediatas. Los aretes de seguridad podrían ayudar a resolver dos problemas clave:



Avisar rápidamente a una red de apoyo

Generar evidencia útil para investigaciones

¿Cómo podrían implementarse en México?

Especialistas consideran que un dispositivo así podría tener utilidad en países con problemas de seguridad urbana, incluido México. El concepto de un accesorio cotidiano con funciones de alerta podría facilitar su adopción. Entre los posibles beneficios destacan:



Mayor sensación de seguridad personal

Avisos inmediatos a familiares

Evidencia digital en caso de agresiones

También podría integrarse con aplicaciones móviles o sistemas de emergencia locales.

¿Qué pasó con el invento en la actualidad?

Años después del prototipo inicial, Bohlale Mphahlele continúa trabajando en el proyecto. La joven fundó la empresa Mphahlele Alerts y estudia Tecnologías de la Información.

Su meta es perfeccionar los aretes inteligentes y llevarlos a producción comercial. Aunque el dispositivo aún no se vende al público, busca inversión y alianzas tecnológicas para hacerlo realidad.