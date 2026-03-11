iPhone 16 de 128GB en oferta: Walmart lo remata con de descuento
Si estás buscando una opción confiable y de calidad, este iPhone 16 con 128GB de almacenamiento es ideal.
Walmart México tiene una oferta increíble para los fanáticos de los dispositivos Apple. El iPhone 16 de 128GB, en su elegante color ultramarino, está disponible ahora a un precio rebajado.
Esta es una excelente oportunidad para aquellos que quieren adquirir uno de los smartphones más deseados del mercado a un precio mucho más accesible.
Iphone 16 de 128GB precio
El iPhone 16 de 128 GB en color Ultramarino está en oferta a solo $14,295.00, un descuento de $2,704.00 respecto a su precio original de $16,999.00.
Esta ganga permite adquirir el último modelo de iPhone con hasta 6 meses sin intereses de $2,382.50 al mes.
Iphone 16 de 128GB características
El iPhone 16 destaca por su chip A18 de alto rendimiento (con 8GB RAM para Apple Intelligence), una pantalla Super Retina XDR de 6.1" (OLED, 2000 nits) y un sistema de cámara dual avanzado de 48MP+12MP. Incorpora el botón Acción, Control de Cámara, USB-C, y un diseño de aluminio con Ceramic Shield.
- Procesador: Chip A18 (un 30% más rápido que el A16).
- Pantalla: 6.1 pulgadas OLED, 2556 x 1179 píxeles (460 ppp), Dynamic Island, pico de brillo de 2,000 nits.
- Cámaras: Principal: 48 MP Fusión con estabilización óptica, opción teleobjetivo 2x. Ultra gran angular: 12 MP con enfoque automático y modo macro.
- Video: 4K Dolby Vision, modo Cine, reducción de ruido de viento.
- Almacenamiento: 128 GB, 256 GB, 512 GB.
- Batería y conectividad: ~3,561 mAh (aprox. 21-22h de video), carga rápida 20W, conector USB-C, 5G.
- Diseño: Aluminio, frente Ceramic Shield, botón Acción, Control de cámara (sensor táctil), colores vibrantes.
