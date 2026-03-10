Con la policía enfrente: Se desata pelea campal afuera del Cetis 32 en la Venustiano Carranza

Una pelea campal entre estudiantes se registró afuera del plantel del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) No. 32, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. El enfrentamiento quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales, ya que se puede observar a varias jóvenes golpeándose mientras un policía que estaba cerca no interviene.

De acuerdo con los reportes, la pelea inició entre dos estudiantes, quienes comenzaron a golpearse y terminaron en el suelo mientras otros alumnos observaban. En el lugar se encontraba un elemento policial que se acercó a la escena, pero solo se limitó a mirar la situación sin detener la agresión ni solicitar apoyo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Así comenzó la pelea afuera del CETIS 32

En el video, que dura poco más de tres minutos, se observa cómo el enfrentamiento escala rápidamente. Las dos jóvenes continúan golpeándose en el piso y discuten mientras otros estudiantes rodean la escena.

En un momento, una de las participantes empuja al policía que estaba cerca y este retrocede, sin intervenir. Después, otras alumnas se acercan para separarlas; sin embargo, la discusión continúa y el conflicto vuelve a escalar.

ALV SE ARMO LA CAMPAL ACABA DE OCURRIR CETIS 32 en la Venustiano Carranza



El policía no hizo nada ni pidió refuerzos, la pelea 🥊 escaló de nivel... pic.twitter.com/y3HBbjPrpY — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 10, 2026

La pelea afuera del CETIS 32 se convirtió en una campal

Minutos después, más estudiantes se sumaron al altercado y la riña terminó involucrando a seis o siete jóvenes, quienes comenzaron a jalonearse, empujarse y caer al suelo mientras continuaban los golpes. Destaca que el elemento policial que inicialmente observaba la pelea ya no aparece en la escena cuando el conflicto se vuelve campal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.