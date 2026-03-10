Con $600 pesos de descuento: Walmart rebaja la freidora de aire Philips de 12 litros

Walmart puso en oferta la freidora de aire Philips Serie 5000, un electrodoméstico que combina las funciones de un horno de convección con la tecnología de cocción sin aceite.

El modelo AI551/06, conocido por su capacidad amplia, presenta un descuento directo de $600 pesos sobre su precio original, lo que lo posiciona como una opción relevante para quienes buscan equipar su cocina sin gastar de más.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Principales características de la freidora de aire Philips Serie 5000

Este aparato se diferencia de las freidoras convencionales por su tamaño y versatilidad. Su cavidad interna es de 12 litros, un volumen suficiente para preparar pollos enteros, pizzas medianas o varias porciones de alimentos al mismo tiempo. Aunque algunas fichas técnicas mencionan un volumen bruto de hasta 14 litros, la capacidad útil declarada para el usuario es de 12 litros. El diseño incluye una ventana de visualización y luz interior, permitiendo revisar los alimentos sin necesidad de abrir la puerta y perder calor.

La tecnología integrada, llamada Rapid CombiAir, circula aire caliente para lograr texturas crujientes. Según las especificaciones del fabricante, este sistema reduce hasta un 90% el uso de grasa en comparación con los métodos de fritura tradicionales. Además, el panel de control es táctil y cuenta con programas preestablecidos que configuran tiempo y temperatura automáticamente.

Para quienes consideran adquirir este equipo, estas son las características principales que ofrece el modelo en promoción:



Multifuncionalidad 12 en 1: Permite freír con aire, hornear, asar, deshidratar, recalentar y tostar.

Permite freír con aire, hornear, asar, deshidratar, recalentar y tostar. Potencia de 1800W: Garantiza un calentamiento rápido y uniforme en la cavidad.

Garantiza un calentamiento rápido y uniforme en la cavidad. Capacidad familiar: Ideal para cocinar para varias personas en una sola tanda.

Ideal para cocinar para varias personas en una sola tanda. Acabado premium: Color negro con interfaz digital intuitiva.

Horno Freidora de Aire Philips Serie 5000 de 12L, en Walmart.|Walmart

Precio, forma de pago y envío del producto

En cuanto al costo, el precio de lista es de $3,999.00 MXN, pero la oferta activa en Walmart lo reduce a $3,399.00 MXN. Para facilitar la compra, la tienda departamental habilitó diversas formas de pago. Los clientes pueden utilizar tarjetas de crédito participantes, como BBVA, Citibanamex o American Express, para diferir el costo hasta en 12 o 15 meses sin intereses. También se acepta pago en una sola exhibición con tarjetas de débito, efectivo y mediante la aplicación Cashi, que en ocasiones ofrece bonificaciones.

La entrega del producto cuenta con opciones flexibles. Al superar los $499 MXN en la compra, el envío a domicilio suele ser gratuito para la mayor parte del país, con tiempos de entrega estimados entre 2 y 5 días hábiles. Quienes prefieran evitar la espera, pueden elegir la opción de recogida en tienda (pickup), comprando en línea y pasando por el artículo en la sucursal más cercana, siempre que haya stock disponible.