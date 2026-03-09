María Aperador, criminógologa y especialista en ciberseguridad: “Mucho cuidado con contarle estas 5 cosas de tu vida a la inteligencia artificial”

El uso de herramientas de inteligencia artificial se ha vuelto cotidiano para muchos mexicanos. Desde redactar correos electrónicos hasta resolver dudas rápidas en el celular, la tecnología parece estar en todas partes. Sin embargo, la criminóloga y especialista en ciberseguridad María Aperador lanza una alerta sobre los riesgos de tratar a estos sistemas como si fueran confidentes privados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los riesgos de contarle todo a la IA

El punto de partida de su advertencia es grave: una investigadora de OpenAI renunció recientemente denunciando que la empresa posee el archivo más grande de la historia con pensamientos íntimos de usuarios. Esto abre la puerta a preguntas sobre qué uso se le da a tanta información recolectada. Por eso, Aperador recomienda frenar la confianza ciega y evitar compartir cinco tipos de datos sensibles.

Según la experta, millones de personas interactúan con la IA sin medir las consecuencias. "Un millón de personas a la semana comparten con ella su información médica y todo esto queda guardado en sus servidores", detalla. Para blindar tu privacidad, ella sugiere tener mucho cuidado con lo siguiente:



Problemas de salud mental y datos médicos: Cualquier síntoma, tratamiento o diagnóstico que compartas se almacena en la nube.

Cualquier síntoma, tratamiento o diagnóstico que compartas se almacena en la nube. Datos bancarios y contraseñas: Incluye números de cuenta, claves o saldos. Ojo con las capturas de pantalla, pues a veces filtras esta info sin darte cuenta.

Incluye números de cuenta, claves o saldos. Ojo con las capturas de pantalla, pues a veces filtras esta info sin darte cuenta. Documentos legales: No subas archivos con nombres completos, ya sea tuyos o de terceras personas.

No subas archivos con nombres completos, ya sea tuyos o de terceras personas. Información personal clave: Tu dirección exacta, número de documento de identidad o datos que te ubiquen físicamente.

Tu dirección exacta, número de documento de identidad o datos que te ubiquen físicamente. Fotografías y capturas personales: Nunca adjuntes imágenes privadas, ya que la inteligencia artificial puede extraer absolutamente toda la información contenida en ellas.

El riesgo no solo está en lo que escribimos en el chat de texto. Muchas veces, al intentar facilitar una consulta, los usuarios adjuntan imágenes que creen seguras. Aperador enfatiza que una simple fotografía puede revelar más de lo que imaginamos mediante procesos de extracción de datos ocultos en el archivo. Subir una foto de un documento o incluso de un estado de cuenta, aunque parezca inofensivo, entrega llaves digitales a empresas externas.

La recomendación final de la especialista es clara: la prevención es la mejor herramienta. "Si no sabías esto, sígueme porque cuanto más sepas, menos daño podrán hacerte", comenta en su video. Además, invita a compartir esta información con familiares y amigos para evitar que cometan los mismos errores. En un momento donde la tecnología avanza más rápido que la regulación, mantener ciertos límites parece ser la única forma de proteger la intimidad digital frente a algoritmos que aprenden constantemente de lo que nosotros mismos les entregamos.