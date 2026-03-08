Con 45% de descuento, Liverpool tumba el precio del Motorola G86 con smartwatch y audífonos de regalo

A unos cuantos días del inicio de Semana Santa, Liverpool ha comenzado a “encender” la temporada al publicar varias ofertas en productos de tecnología, entre ellos un paquete que incluye el Motorola G86 5G acompañado de accesorios adicionales.

Con esta oferta, el celular pasó de $10,000 pesos a $5,499 pesos, lo que representa cerca de 45% de descuento. Además, la tienda ofrece la posibilidad de pagarlo a 6 meses sin intereses de aproximadamente $916.50 pesos por mensualidad y con envío gratuito a todo el país.

Así es el Motorola G86 en oferta en Liverpool

El Motorola G86 5G integra una pantalla POLED de 6.6 pulgadas con resolución 1.5K (2712 x 1229 píxeles), lo que permite disfrutar contenido con buena definición, contraste y colores intensos.

En su interior cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado por 6 GB de memoria RAM, una configuración pensada para ofrecer buen rendimiento en aplicaciones, redes sociales y juegos.

El dispositivo también llega con Android 15 como sistema operativo y compatibilidad con Google Assistant, lo que facilita el uso de comandos de voz y diversas funciones inteligentes.

Este equipo cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado por 6 GB de memoria RAM. |Imagen Ilustrativa

Cámara de 50 MP y batería de larga duración

En el apartado fotográfico, el equipo incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, acompañada por un lente gran angular de 8 megapíxeles. Para selfies y videollamadas integra una cámara frontal de 32 megapíxeles.

Otro de sus puntos destacados es su batería de 5200 mAh, que se complementa con carga rápida de 30W, lo que permite recuperar energía en menos tiempo.

Entre otras características del Motorola G86 se encuentran:

Equipo desbloqueado para distintas compañías

Cabe mencionar que el paquete incluye un smartwatch y audífonos inalámbricos, aunque el equipo no incluye el cubo del cargador.

