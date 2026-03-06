Con 30% de descuento: Liverpool remata Motorola Edge 60 Pro de 512GB con NFC y Android 15

Si andas buscando renovar tu celular sin vaciar la cartera, esta oferta de Liverpool podría ser justo lo que necesitas. La tienda departamental puso en promoción el Motorola Edge 60 Pro, un equipo de gama alta que ahora puedes conseguir con un descuento de hasta 30% sobre su precio original.

Principales características del Moto Edge 60 Pro

El Moto Edge 60 Pro llega con una propuesta clara: ofrecer rendimiento de sobra para quien usa el celular para trabajar, jugar o sacar fotos de calidad, sin complicaciones. Viene desbloqueado, lo que significa que funciona con cualquier compañía celular en México, y cuenta con Android 15 desde la caja, la versión más reciente del sistema de Google.

Para que te hagas una idea rápida de lo que incluye este equipo, aquí van los puntos clave que más interesan al usuario promedio:



Pantalla grande y nítida: Panel pOLED de 6.67 pulgadas con resolución 1.5K y brillo de hasta 4,500 nits, ideal para ver contenido bajo el sol.

Panel pOLED de 6.67 pulgadas con resolución 1.5K y brillo de hasta 4,500 nits, ideal para ver contenido bajo el sol. Almacenamiento generoso: 512 GB internos para guardar fotos, videos y aplicaciones sin preocuparte por el espacio.

512 GB internos para guardar fotos, videos y aplicaciones sin preocuparte por el espacio. Cámaras versátiles: Tres lentes traseros (principal de 50 MP, ultra gran angular y teleobjetivo con zoom óptico 3x) y una cámara frontal de 50 MP para selfies.

Tres lentes traseros (principal de 50 MP, ultra gran angular y teleobjetivo con zoom óptico 3x) y una cámara frontal de 50 MP para selfies. Batería para todo el día: 6,000 mAh con carga rápida de 90W, que recupera gran parte de la energía en menos de 30 minutos.

6,000 mAh con carga rápida de 90W, que recupera gran parte de la energía en menos de 30 minutos. Resistencia probada: Certificación IP68/IP69 contra agua y polvo, plus resistencia de grado militar MIL-STD-810H.

Precio, forma de pago y envío del producto

En cuanto al precio, el equipo tenía un costo de lista de $18,999 MXN, pero en Liverpool lo encuentras desde $9,990 MXN en color azul, y en $10,999 MXN para las versiones gris y morado. La diferencia depende del color, pero las especificaciones técnicas son idénticas en los tres.

Para facilitar la compra, la tienda ofrece varias opciones de pago. Con Tarjeta Liverpool puedes diferir la compra hasta en 6 meses sin intereses. Si prefieres usar tarjetas de crédito de otros bancos (Visa, Mastercard o American Express), generalmente hay planes a 3 meses sin intereses. También existe la opción de pago de contado con efectivo, débito o transferencia, que en ocasiones incluye un descuento adicional del 5% al 10%.

La entrega es flexible: puedes pedir envío a domicilio sin costo a toda la República Mexicana o elegir la modalidad Click & Collect, que te permite recoger el equipo en la sucursal Liverpool más cercana en un lapso de 2 a 4 horas, siempre que haya stock disponible. Además, el paquete incluye cargador TurboPower de 90W, cable USB-C, herramienta para la SIM, funda protectora y manuales.

El equipo cuenta con garantía de fabricante por un año y la posibilidad de contratar el servicio de Protección Integral Liverpool, que cubre daños accidentales o robo. Una opción a considerar si planeas usar el celular a diario en exteriores o en condiciones más exigentes.

El Motorola Edge 60 Pro ya está disponible en la tienda en línea de Liverpool y en sucursales seleccionadas. Si te interesa, conviene revisar la disponibilidad del color que prefieres, ya que las unidades con este precio promocional suelen agotarse rápido.