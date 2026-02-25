YouTube Premium Lite: nuevos beneficios, precio y todo lo que debes saber del plan

El CEO de YouTube, Neal Mohan, anunció que YouTube Premium Lite recibirá nuevas funciones en las próximas semanas dentro de un esfuerzo por hacer el plan más competitivo y atractivo para los suscriptores. El anuncio fue realizado el 24 de febrero de 2026 a través de su cuenta en X y del blog oficial de la plataforma.

Over the next few weeks, we’re introducing new features to our @youtube Premium Lite tier.



You’ll soon be able to enjoy most videos offline and in the background, in addition to most videos ad-free.



Excited to keep giving our subscribers more flexibility to choose the YouTube… pic.twitter.com/7vroOdAbYZ — Neal Mohan (@nealmohan) February 24, 2026

Hasta ahora, este plan de pago únicamente ofrecía la posibilidad de ver la mayoría de los videos sin publicidad, aunque los anuncios seguían apareciendo en contenido musical, Shorts y al buscar o navegar dentro de la aplicación. La actualización expande considerablemente los beneficios del plan sin modificar su precio.

¿Qué nuevos beneficios trae YouTube Premium Lite?

Los dos grandes cambios que llegan a YouTube Premium Lite son la reproducción en segundo plano y las descargas de videos. La primera permite que el audio de un video continúe reproduciéndose aunque el usuario cambie de aplicación o apague la pantalla de su dispositivo.

La segunda función permite descargar videos y listas de reproducción para verlos sin conexión a internet cuando no se dispone de datos móviles o WiFi. Ambas funciones aplican para la mayoría del contenido no musical, excluyendo los Shorts y los videos de música oficial.

Según el blog oficial de YouTube , estas mejoras llegaron gracias a los comentarios de los usuarios, quienes pedían funciones adicionales tras la expansión del plan a más mercados en 2025. El despliegue comenzó el 24 de febrero y continuará de forma gradual en todos los países donde el servicio ya está disponible.

¿Cuánto cuesta YouTube Premium Lite y en qué se diferencia del plan completo?

El precio de YouTube Premium Lite se mantiene en $7.99 dólares al mes en Estados Unidos, lo que lo posiciona como una alternativa accesible frente al plan Premium estándar, que cuesta $13.99 dólares al mes. Esta diferencia de seis dólares mensuales puede ser determinante para quienes no necesitan todas las funciones del plan completo.

La distinción más importante es que YouTube Premium Lite no incluye YouTube Music Premium, ni acceso sin publicidad a videos musicales, ni funciones avanzadas como audio de alta definición o la opción de saltar contenido. Quienes necesiten esas prestaciones deberán optar por el plan Premium completo.

Para los que usan YouTube principalmente para ver podcasts, tutoriales, recetas o entrevistas, los nuevos beneficios del plan Lite lo convierten en una opción mucho más completa a un precio menor. YouTube Premium Lite está disponible en más de 20 países, incluyendo Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, España y varios países de América Latina y Asia.