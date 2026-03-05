Adiós a la humedad: arquitectos recomiendan usar este producto en las paredes para solucionar el problema de 24 a 48 horas

Las manchas oscuras, la pintura inflada o el olor persistente a humedad suelen encender alarmas en cualquier vivienda. En casas antiguas o en espacios como la cocina y el baño, este problema aparece con frecuencia y no siempre resulta fácil determinar si el agua proviene del interior del muro o si se trata de simple condensación ambiental. Arquitectos y especialistas en edificación recomiendan una prueba doméstica con papel aluminio que permite obtener una señal clara en un plazo de uno a dos días.

Cómo es el método para saber si hay humedad en tus paredes

La clave de esta técnica está en aislar una pequeña parte de la pared para observar cómo reacciona. El aluminio, al quedar sellado, impide que el aire circule y que la humedad superficial se evapore en ese punto concreto.

Después de 24 a 48 horas pueden darse dos escenarios:



Si en la cara del aluminio que estuvo pegada al muro aparecen gotas o humedad visible, el agua está dentro del material o en sus capas internas.

Si esa superficie permanece seca, la causa más probable es el vapor acumulado en el ambiente, habitual tras cocinar o ducharse.

Cómo realizar la prueba correctamente

No hace falta contar con herramientas profesionales, solo basta con tener a mano algunos elementos básicos y seguir ciertos cuidados para que el resultado sea fiable.

Antes de colocar el aluminio conviene limpiar la zona afectada con un paño seco, sin aplicar agua ni productos. Luego se recorta un fragmento que cubra el área sospechosa y se fija con cinta adhesiva resistente, procurando que los bordes queden completamente sellados. El centro debe quedar liso y bien adherido.

Durante el tiempo de espera no se debe retirar ni perforar el aluminio. Pasadas entre 24 y 48 horas, se despega con cuidado y se revisa la cara que estuvo en contacto con la pared. Tomar fotografías antes y después puede servir para comparar cambios.

Señales de alerta y medidas de prevención

Aunque esta prueba orienta el diagnóstico inicial, existen situaciones que requieren la intervención de un profesional en control de humedad o de un arquitecto. Entre las señales más preocupantes destacan:



Superficies amplias afectadas.

Presencia visible de moho activo.

Olor intenso y persistente.

Ampollas en la pintura o desprendimiento constante del revestimiento.

En esos casos puede haber fallos en la impermeabilización, filtraciones desde tuberías o incluso daños estructurales.

Para reducir el riesgo de que la humedad reaparezca, los especialistas aconsejan mantener una ventilación adecuada tras actividades que generen vapor, revisar sellados en ventanas y puertas, y atender de inmediato cualquier fuga de agua.

