Rematan Motorola Edge 50 Neo de 256GB con cámara de 50MP, desbloqueado y pantalla POLED

Liverpool puso en oferta el Motorola Edge 50 Neo, reduciendo significativamente el costo de este smartphone de gama media-alta. Mientras que el precio de lista se mantiene alrededor de los $9,999.00 MXN, la promoción actual lo deja en $5,353.00 MXN. Esta disponibilidad corresponde específicamente a la versión de 256 GB de almacenamiento interno en color naranja, con el equipo totalmente desbloqueado para usarse con cualquier compañía telefónica en México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características del Motorola Edge 50 Neo

El dispositivo destaca por incorporar componentes que usualmente se reservan para modelos de mayor costo. La pantalla utiliza tecnología pOLED de 6.4 pulgadas con resolución Super HD (1220p), lo que permite mostrar colores más intensos y negros profundos. Además, el panel alcanza un brillo pico de 3,000 nits y cuenta con una tasa de refresco de 120Hz, facilitando la navegación fluida en redes sociales y videos.

Para quienes buscan entender qué ofrece este equipo más allá del precio, aquí están las especificaciones clave que definen su funcionamiento:



Cámaras: Sistema triple trasero. La lente principal es de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C y estabilización óptica. Incluye un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y una ultra gran angular de 13 MP. La cámara frontal es de 32 MP.

Sistema triple trasero. La lente principal es de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C y estabilización óptica. Incluye un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y una ultra gran angular de 13 MP. La cámara frontal es de 32 MP. Rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 7300 de 4nm acompañado de 12 GB de memoria RAM.

Procesador MediaTek Dimensity 7300 de 4nm acompañado de 12 GB de memoria RAM. Batería: Celda de 4,310 mAh con carga rápida TurboPower de 68W por cable y soporte para carga inalámbrica de 15W.

Celda de 4,310 mAh con carga rápida TurboPower de 68W por cable y soporte para carga inalámbrica de 15W. Resistencia: Certificación IP68 contra agua y polvo, además de la certificación militar MIL-STD-810H para resistir caídas y temperaturas extremas.

Oferta en Liverpool del Motorola Edge 50 Neo.|Liverpool

Métodos de pago, forma de envío y garantía

En cuanto a las facilidades de pago, la tienda departamental acepta diversas opciones. Con tarjetas Liverpool, el pago puede dividirse hasta en 6 meses sin intereses, aunque en eventos especiales este plazo puede extenderse. Para tarjetas externas de Visa, Mastercard o American Express, generalmente se habilitan hasta 3 meses sin intereses. También está disponible el pago de contado mediante transferencia, tarjeta de débito o efectivo en tiendas físicas.

La logística de entrega ofrece envío a domicilio gratis a todo el país, sujeto a la cobertura de la zona. Quienes prefieran no esperar, pueden utilizar el servicio Click & Collect, comprando en línea y recogiendo el equipo en la tienda Liverpool más cercana en un lapso estimado de 2 a 4 horas, siempre que haya inventario local.

El equipo cuenta con la garantía estándar de fabricante. Adicionalmente, los compradores tienen la opción de adquirir la "Protección Integral Liverpool", un servicio extra que cubre daños accidentales y robo. La disponibilidad del precio promocional está sujeta a existencias en el sitio web de la retailer.