Esta antigua moneda mexicana de $100 vale hasta 25 mil pesos y podría estar en tus cajones

Entre las piezas que más buscan los coleccionistas se encuentra una moneda antigua de México que muchas personas podrían tener guardada sin saberlo y que, en algunos casos, llega a venderse por miles de pesos.

Se trata de una moneda de 100 pesos emitida en los años ochenta, la cual dejó de circular hace tiempo pero todavía aparece en colecciones familiares, alcancías o cajones. Dependiendo de su estado de conservación, algunos ejemplares han sido ofertados en el mercado numismático por más de 20 mil pesos.

Cómo es la moneda mexicana de 100 pesos de Venustiano Carranza

La pieza pertenece a la llamada Familia A de monedas mexicanas, una serie que estuvo en circulación antes de la reforma monetaria de 1993, cuando el país eliminó tres ceros a su moneda y creó el llamado “nuevo peso”.

Esta moneda de 100 pesos fue puesta en circulación en 1984 y forma parte de una serie dedicada a personajes importantes de la historia de México. En su diseño aparecen elementos característicos de la numismática nacional.

En el anverso, como ocurre con la mayoría de las monedas mexicanas, aparece el Escudo Nacional con el águila devorando una serpiente sobre un nopal, acompañado por la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

El reverso muestra el retrato de Venustiano Carranza, figura clave de la segunda etapa de la Revolución Mexicana y uno de los impulsores de la Constitución de 1917. Junto a su imagen se encuentra la denominación “100 pesos” y el año de acuñación de la pieza.

Estas monedas fueron fabricadas por la Casa de Moneda de México y estaban elaboradas principalmente con cuproníquel, una aleación metálica utilizada durante décadas en monedas de circulación.

Por qué algunas monedas de 100 pesos pueden valer miles

El valor elevado que pueden alcanzar estas monedas no está relacionado con su denominación original, sino con el interés que generan entre coleccionistas.

En el mundo de la numismática, el precio de una moneda depende de varios factores:

Estado de conservación

Cantidad de piezas acuñadas

Demanda entre coleccionistas

Características particulares del ejemplar

Las monedas que presentan menor desgaste, detalles nítidos y buena conservación suelen alcanzar precios más altos en el mercado.

En algunos casos, ejemplares de esta moneda mexicana de 100 pesos con la imagen de Venustiano Carranza se han ofrecido en internet por cantidades superiores a los 20 mil pesos, especialmente cuando se encuentran en condiciones sobresalientes.

