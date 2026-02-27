Instagram alertará a padres por búsquedas de suicidio y autolesiones de sus hijos

Instagram anunció que comenzará a notificar a padres y tutores cuando sus hijos adolescentes realicen búsquedas repetidas relacionadas con suicidio o autolesiones. La función forma parte de su programa de supervisión parental y arrancará la próxima semana en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá.

La empresa explicó que la herramienta busca detectar señales tempranas de riesgo y facilitar una intervención oportuna. Instagram ya bloquea este tipo de contenido en cuentas de menores y redirige a líneas de ayuda profesional. Ahora sumará alertas directas a los adultos responsables.

¿Cómo detecta Instagram búsquedas de riesgo?

La plataforma identifica cuando un adolescente intenta varias veces, en un periodo corto, consultar términos vinculados al daño autoinfligido o al suicidio. Si el patrón se repite, el sistema activa una alerta.

El objetivo es priorizar la prevención. Especialistas en salud mental han insistido en la importancia de detectar cambios de conducta digital como indicador temprano de crisis emocional.

¿Quiénes recibirán las notificaciones?

Solo padres o tutores inscritos en el sistema de supervisión parental podrán acceder a estas alertas. El programa conecta la cuenta del menor con la del adulto responsable de forma voluntaria.

Las notificaciones llegarán por correo electrónico, SMS, WhatsApp o aviso directo en Instagram. Meta busca que la comunicación sea inmediata y efectiva.

¿Qué información incluye la alerta?

El mensaje no muestra el contenido exacto de la búsqueda. Informa sobre el patrón detectado y ofrece guías de expertos para abordar conversaciones sensibles sobre salud mental.

La empresa señaló que evitará avisos excesivos para no generar saturación. La intención es que cada alerta tenga peso real y fomente el diálogo familiar.

Nuevas medidas y uso de Inteligencia Artificial

Instagram también prepara alertas cuando un adolescente intente hablar sobre suicidio o autolesiones con la inteligencia artificial de la plataforma. Meta compartirá detalles en los próximos meses.

Policía Cibernética advierte riesgos de compartir ubicación en Instagram

La compañía enfrenta demandas en Estados Unidos por presuntos daños a la salud mental de menores. Aunque sus directivos sostienen que no existe causalidad directa comprobada, la presión social y judicial ha impulsado nuevas medidas de protección.