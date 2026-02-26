Walmart baja el precio del Samsung Galaxy A56 y agrega audífonos de regalo

Walmart lanzó una promoción que llama la atención de quienes buscan renovar su celular: el Samsung Galaxy A56 (versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento) ahora tiene un precio de $7,399 pesos, abajo de su costo regular de $7,999. Además, el paquete incluye unos audífonos Galaxy Buds de regalo, en color negro o blanco según disponibilidad.

Características y funciones del Samsung Galaxy A56

La oferta aplica para el modelo en color gris y está disponible tanto para envío a domicilio como para recoger en tienda. En el primer caso, la entrega estimada es de 2 a 5 días hábiles, con envío gratuito en muchas zonas. Quienes prefieran inmediatez pueden optar por la modalidad Pickup: comprar en línea y pasar por el equipo en la sucursal elegida, incluso el mismo día si hay stock.

Para quienes no están familiarizados con las especificaciones técnicas, lo relevante es que este celular combina una pantalla amplia y fluida con funciones de inteligencia artificial que antes solo llegaban a la gama alta de Samsung. Aquí los puntos clave que definen su experiencia de uso:



Pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz: las imágenes se mueven con mayor suavidad, ideal para redes sociales, videos o juegos.

con tasa de refresco de 120 Hz: las imágenes se mueven con mayor suavidad, ideal para redes sociales, videos o juegos. Batería de 5,000 mAh: aguanta un día completo de uso moderado; soporta carga rápida de 45W (el adaptador se vende por separado).

aguanta un día completo de uso moderado; soporta carga rápida de 45W (el adaptador se vende por separado). Cámaras versátiles: sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) para fotos más nítidas, lente ultra gran angular de 12 MP y cámara frontal de 12 MP optimizada para selfies.

sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) para fotos más nítidas, lente ultra gran angular de 12 MP y cámara frontal de 12 MP optimizada para selfies. Resistencia IP67: protege al equipo contra salpicaduras y polvo, útil para imprevistos del día a día.

protege al equipo contra salpicaduras y polvo, útil para imprevistos del día a día. Actualizaciones garantizadas: Samsung promete 6 años de actualizaciones de sistema y seguridad, lo que alarga la vida útil del dispositivo.

Samsung promete 6 años de actualizaciones de sistema y seguridad, lo que alarga la vida útil del dispositivo. Funciones de Galaxy AI: herramientas como Circle to Search (buscar con un círculo sobre la pantalla) o edición inteligente de fotos están integradas sin requerir conocimientos técnicos.

Oferta en Walmart del Samsung Galaxy A56 con Galaxy Buds de regalo.|Walmart

Formas de pago, envío y garantía

El procesador Exynos 1580 y los 8 GB de RAM permiten una navegación fluida y multitarea sin cierres inesperados de aplicaciones. Para quienes guardan muchas fotos, videos o documentos, los 256 GB de almacenamiento interno pueden ampliarse mediante tarjeta microSD, una opción cada vez menos común en otros equipos de su rango.

En cuanto al pago, Walmart ofrece varias alternativas. Con tarjetas de crédito participantes (como BBVA, HSBC o Citibanamex), es posible dividir el costo en hasta 12 o 15 meses sin intereses. También hay opciones de mensualidades fijas a 18 meses con intereses, mediante la tarjeta Walmart o bancos aliados. Para quienes prefieren evitar créditos, se aceptan pagos en efectivo en caja, tarjetas de débito o depósitos.

El paquete incluye garantía de un año directamente con Samsung y, por parte de Walmart, hasta 30 días para devoluciones tras la entrega, siempre que el equipo conserve sus condiciones originales. Los audífonos Galaxy Buds que se agregan como regalo permiten usar el ecosistema de audio de la marca sin costo adicional, con conexión automática y controles táctiles básicos.

Esta promoción está activa en el sitio web de Walmart México y en la aplicación móvil. Como ocurre con ofertas de este tipo, la disponibilidad de colores y la vigencia del precio pueden variar según la zona, por lo que conviene revisar la ficha del producto en línea antes de finalizar la compra.