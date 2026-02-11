Sam’s Club lanza oferta imperdible en Roku Streaming Stick Plus por menos de 1000 pesos

Sam's Club tiene disponible el Roku Streaming Stick Plus 4K a un precio que llama la atención: $919.68 pesos, casi $307 pesos menos que su costo regular. Esta promoción convierte al dispositivo en una opción accesible para quienes buscan mejorar su experiencia de streaming sin complicaciones técnicas.

Características y funciones del Roku Streaming Stick Plus 4K

El aparato destaca por su diseño práctico: se conecta directamente al puerto HDMI de la televisión y queda oculto detrás de la pantalla, ideal para TVs montadas en la pared. No requiere cables visibles, ya que toma energía del puerto USB del televisor o, si es necesario, mediante un adaptador incluido en la caja.

Sus características principales incluyen:



Transmisión en 4K Ultra HD con soporte para HDR10 y HLG, que mejora el contraste y los colores en contenidos compatibles

con soporte para HDR10 y HLG, que mejora el contraste y los colores en contenidos compatibles Receptor Wi-Fi de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) con mayor alcance, útil cuando el router está lejos del televisor

(2.4 GHz y 5 GHz) con mayor alcance, útil cuando el router está lejos del televisor Control remoto con botón de voz para buscar películas, series o apps diciendo frases como "películas de acción" o "noticieros en vivo"

para buscar películas, series o apps diciendo frases como "películas de acción" o "noticieros en vivo" Compatibilidad con asistentes como Alexa, Google Assistant y Siri para controlar la TV desde otros dispositivos

para controlar la TV desde otros dispositivos Acceso a miles de canales en la plataforma Roku OS, desde servicios de pago como Netflix, Disney+ y Prime Video, hasta opciones gratuitas con publicidad

El paquete incluye el stick, el control remoto con dos baterías AAA, y un cable USB-C con un receptor Wi-Fi adicional que se coloca cerca del televisor para reforzar la señal en casos necesarios. La garantía es de 12 meses directamente con el fabricante.

Oferta en Sam´s Club del Roku Stick Plus 4K|Sam´s Club

Cómo pagar y forma de envío en Sam´s Club

Para adquirirlo, los socios de Sam's Club pueden elegir entre recogerlo en sucursal en aproximadamente dos horas mediante la opción Club Pickup, o solicitar envío a domicilio (de 2 a 5 días hábiles según la zona). En ciertas áreas urbanas está disponible el servicio Sams a Domicilio para entrega el mismo día.

En formas de pago, el dispositivo participa en promociones de hasta 24 meses sin intereses con tarjetas bancarias afiliadas, lo que representa pagos mensuales desde $38 pesos. Además, al usar la app Cashi de la cadena o pagar con débito, es posible acceder a descuentos adicionales según las promociones vigentes.

El modelo en oferta es el 3830MX (artículo 981037138), versión adaptada para el mercado mexicano. Como ocurre con muchas promociones en tiendas de membresía, el precio final y la disponibilidad pueden variar según la sucursal o temporada de ofertas como el Buen Fin o Hot Sale. Quienes buscan una solución sencilla para convertir su televisor común en uno inteligente encuentran en esta oferta una alternativa compacta y funcional.