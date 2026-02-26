Elektra remata el perfume 212 Vip Black Men de Carolina Herrera de 100 ml
El 212 Black Men de Carolina Herrera es una de las mejores opciones de perfume para hombre y tiene más de mil pesos de descuento
El clásico perfume 212 Vip Black Men de Carolina Herrera ha sido un favorito entre quienes buscan una fragancia masculina con carácter y presencia. Este Eau de Parfum de 100 ml pertenece a la familia aromática fougère y combina notas especiadas con un fondo cálido y seductor que lo hace ideal para salidas nocturnas o eventos especiales. Su aroma inicia con una apertura intensa, evoluciona con matices aromáticos y termina con una base elegante que deja huella en cada aparición.
Precio en descuentodel 212 Vip Black Men de Carolina Herrera
Actualmente, Elektra tiene en remate este perfume de 100 ml a un precio muy atractivo de $1672 pesos, por debajo de lo habitual en el mercado, considerando que su valor suele ser de $2733.
Se trata de una oferta que puede representar un ahorro considerable para quienes buscan adquirir una fragancia de diseñador sin pagar el costo completo. Puedes encontrar múltiples unidades disponibles y aprovechar el descuento antes de que se agoten.
Características del 212 Vip Black Men de Carolina Herrera
De acuerdo con los detalles de Carolina Herrera, este perfume destaca por:
- Familia olfativa: Aromática fougère, mezcla de notas frescas y cálidas que resalta la sofisticación masculina.
- Notas de salida: Absenta, anís y hinojo aportan un inicio vibrante y especiado.
- Corazón aromático: Lavanda, que da una sensación limpia y refinada.
- Notas de fondo: Vainilla negra y almizcle, que entregan una base envolvente y sensual.
- Duración y proyección: Su formulación como Eau de Parfum ofrece una fijación duradera, ideal para eventos que se extienden durante horas.
- Diseño del frasco: Sólido y elegante, con un acabado oscuro que refleja su carácter intenso.
Si estás buscando una fragancia con presencia, personalidad y estilo moderno, esta versión de 212 Vip Black con precio en remate en Elektra puede ser una oportunidad para renovarla o regalarla sin pagar de más.
